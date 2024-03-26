https://crimea.ria.ru/20240326/na-vosstanovlenie-elektrosnabzheniya-kharkova-ponadobitsya-do-2-nedel-1136058902.html

На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель

На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель - РИА Новости Крым, 26.03.2024

На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель

Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T20:42

2024-03-26T20:42

2024-03-26T20:42

харьков

укрэнерго

электросети

электроэнергия

украина

новости

игорь терехов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20240326/ukraina-poteryala-50-generatsii-elektroenergii--dtek-1136057238.html

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харьков, укрэнерго, электросети, электроэнергия, украина, новости, игорь терехов