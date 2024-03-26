Рейтинг@Mail.ru
На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/na-vosstanovlenie-elektrosnabzheniya-kharkova-ponadobitsya-do-2-nedel-1136058902.html
На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель
На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель - РИА Новости Крым, 26.03.2024
На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель
Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T20:42
2024-03-26T20:42
харьков
укрэнерго
электросети
электроэнергия
украина
новости
игорь терехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a380968f068d519e8791856f2d4a2bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20240326/ukraina-poteryala-50-generatsii-elektroenergii--dtek-1136057238.html
харьков
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bcfaa5f49e36c9304626e57f3d92d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, укрэнерго, электросети, электроэнергия, украина, новости, игорь терехов
На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель

На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель - "Укрэнерго"

20:42 26.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Полное восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель при условии, если не будет новых разрушений, сообщил глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.
"Мы говорим ориентировочно о периоде 7-10 дней, возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объеме нормальное электроснабжение города (Харьков - ред.). Это при условии, если не будет новых масштабных разрушений", - сказал Кудрицкий на брифинге, видео которого размещено в YouTube-канале "Укрэнерго".
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
19:51
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
 
ХарьковУкрэнергоЭлектросетиЭлектроэнергияУкраинаНовостиИгорь Терехов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Два года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали дебошира
20:51МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
20:42На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель
20:32Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей
20:22В Феодосии перекроют движение на улице Федько - назван новый срок
19:51Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
19:31Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след
19:19Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную
18:55Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
18:21УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
18:12Более 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
17:58В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
17:50Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
17:28В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту
17:08Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
16:43Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
16:36Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены
16:30В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка
16:15Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России
16:01Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет
Лента новостейМолния