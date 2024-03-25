https://crimea.ria.ru/20240325/dve-elektropodstantsii-povrezhdeny-v-odesse-i-oblasti-1136004622.html

Две электроподстанции повреждены в Одессе и области

Две электроподстанции повреждены в Одессе и области - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Две электроподстанции повреждены в Одессе и области

В Одесской области повреждены две электроподстанции, из-за чего увеличен период ограничения энергоснабжения. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T09:10

2024-03-25T09:10

2024-03-25T09:23

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укрэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области повреждены две электроподстанции, из-за чего увеличен период ограничения энергоснабжения. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Также объяснятся, что соответствующие меры необходимы для защиты оборудования.По информации ДТЭК, в Одессе применяются экстренные отключения."Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено снабжение промышленности", - говорится в сообщении компании.Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Одессе и последующих взрывах. По данным председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, в городе повреждена энергоинфраструктура.В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. По информации Укрэнерго, оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовились ко вводу графиков отключений света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе УкраиныРоссия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУВзрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесская область, одесса, украина, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости сво, укрэнерго