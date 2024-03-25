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Две электроподстанции повреждены в Одессе и области - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Две электроподстанции повреждены в Одессе и области
Две электроподстанции повреждены в Одессе и области - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Две электроподстанции повреждены в Одессе и области
В Одесской области повреждены две электроподстанции, из-за чего увеличен период ограничения энергоснабжения. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T09:10
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одесская область
одесса
украина
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
новости сво
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области повреждены две электроподстанции, из-за чего увеличен период ограничения энергоснабжения. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Также объяснятся, что соответствующие меры необходимы для защиты оборудования.По информации ДТЭК, в Одессе применяются экстренные отключения."Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено снабжение промышленности", - говорится в сообщении компании.Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Одессе и последующих взрывах. По данным председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, в городе повреждена энергоинфраструктура.В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. По информации Укрэнерго, оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовились ко вводу графиков отключений света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе УкраиныРоссия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУВзрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей
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РИА Новости Крым
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одесская область, одесса, украина, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости сво, укрэнерго
Две электроподстанции повреждены в Одессе и области

В Одессе и области из-за повреждения подстанций ввели экстренные отключения электроэнергии

09:10 25.03.2024 (обновлено: 09:23 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Одесской области повреждены две электроподстанции, из-за чего увеличен период ограничения энергоснабжения. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
"Из-за повреждения оборудования в Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить период ограничения энергоснабжения", - говорится в Telegram-сообщении компании.
Также объяснятся, что соответствующие меры необходимы для защиты оборудования.
По информации ДТЭК, в Одессе применяются экстренные отключения.
"Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено снабжение промышленности", - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Одессе и последующих взрывах. По данным председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, в городе повреждена энергоинфраструктура.
В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. По информации Укрэнерго, оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовились ко вводу графиков отключений света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Одесская областьОдессаУкраинаЭлектросетиЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовости СВОУкрэнерго
 
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