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Взрывы на Украине: часть Одессы осталась без света - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Взрывы на Украине: часть Одессы осталась без света
Взрывы на Украине: часть Одессы осталась без света - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Взрывы на Украине: часть Одессы осталась без света
Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 25.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщают местные власти и украинские СМИ.В частности, в Одессе, по информации издания "Страна", была объявлена воздушная тревога, после чего прогремели взрывы.По данным председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, повреждена энергоинфраструктура.Взрывы прогремели также в подконтрольном Киеву Херсоне."Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. По информации Укрэнерго, оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовятся ко вводу графиков отключений света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе УкраиныРоссия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУВзрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей
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украина, одесса, херсон, новости, в мире, новости сво
Взрывы на Украине: часть Одессы осталась без света

На Украине прогремели взрывы в Одессе и Херсоне

07:14 25.03.2024 (обновлено: 07:49 25.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщают местные власти и украинские СМИ.
В частности, в Одессе, по информации издания "Страна", была объявлена воздушная тревога, после чего прогремели взрывы.
По данным председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, повреждена энергоинфраструктура.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Взрывы прогремели также в подконтрольном Киеву Херсоне.
"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. По информации Укрэнерго, оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовятся ко вводу графиков отключений света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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