https://crimea.ria.ru/20240324/infrastruktura-podzemnogo-gazokhranilischa-povrezhdena-na-zapade-ukrainy-1135999166.html

Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины

Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины

Наземная часть инфраструктуры одного из подземных газовых хранилищ на западе Украины получила повреждения. Об этом со ссылкой на сообщение главы компании... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T20:34

2024-03-24T20:34

2024-03-24T20:34

новости

украина

нафтогаз украины

"нафтогаз"

газ

газохранилище

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111616/45/1116164519_0:104:3275:1946_1920x0_80_0_0_49f472c8216baee9efd5554e6abe54a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Наземная часть инфраструктуры одного из подземных газовых хранилищ на западе Украины получила повреждения. Об этом со ссылкой на сообщение главы компании "Нафтогаз Украина" Алексея Чернышова пишет РИА Новости.Уточняется, что ранее Чернышов заявлял о повреждении объектов на западе страны после взрывов в воскресенье.По его словам, в настоящее время ведутся работы по локализации и ликвидации последствий. При этом Чернышов отметил, что "критических последствий для обеспечения работы подземных газохранилищ нет". Якобы, инцидент не отразится на поставках газа потребителям.О повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области, Львове и Днепре утром в воскресенье сообщали украинские власти. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал о работе украинской ПВО и пожаре на объекте критической инфраструктуры. Также сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе. В Никопольском районе Днепропетровской области получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.В Укрэнерго также сообщили о поражении объектов критической инфраструктуры, в частности, объектов энергетики в ночь на 24 марта. Оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовятся ко вводу графиков отключений света.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и ДнепреРабота ДнепроГЭС остановленаВзрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, нафтогаз украины, "нафтогаз", газ, газохранилище, взрыв