Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины
Наземная инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Наземная часть инфраструктуры одного из подземных газовых хранилищ на западе Украины получила повреждения. Об этом со ссылкой на сообщение главы компании "Нафтогаз Украина" Алексея Чернышова пишет РИА Новости.
Уточняется, что ранее Чернышов заявлял о повреждении объектов на западе страны после взрывов в воскресенье.
"В результате утренней атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаз" и было повреждено технологическое оборудование", – цитирует главу "Нафтогаз Украина" издание.
По его словам, в настоящее время ведутся работы по локализации и ликвидации последствий. При этом Чернышов отметил, что "критических последствий для обеспечения работы подземных газохранилищ нет". Якобы, инцидент не отразится на поставках газа потребителям.
О повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области, Львове и Днепре утром в воскресенье сообщали украинские власти. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал о работе украинской ПВО и пожаре на объекте критической инфраструктуры. Также сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе. В Никопольском районе Днепропетровской области получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В Укрэнерго также сообщили о поражении объектов критической инфраструктуры, в частности, объектов энергетики в ночь на 24 марта. Оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовятся ко вводу графиков отключений света.
Читайте также на РИА Новости Крым: