https://crimea.ria.ru/20240324/vzryvy-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-v-odesse-lvove-i-dnepre-1135986995.html

Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре

Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре

Инфраструктура повреждена в Одесской области, во Львове и Днепре, заявили в воскресенье украинские СМИ. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T11:31

2024-03-24T11:31

2024-03-24T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Инфраструктура повреждена в Одесской области, во Львове и Днепре, заявили в воскресенье украинские СМИ.Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура" в Одессе. О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.Взрывы прогремели во Львовской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН."Взрывы прогремели во Львовской области", - сообщает агентство в своем Telegram-канале.Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий.Как написал Козицкий в своем Telegram-канале, "произошел пожар" на объекте "критической инфраструктуры во Львовской области".Козицкий при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако отметил, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.Взрывы прогремели также в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://crimea.ria.ru/20240322/rossiya-nanesla-49-udarov-vozmezdiya-v-otvet-na-obstrely-so-storony-vsu-1135927631.html

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украина, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво