Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/vzryvy-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-v-odesse-lvove-i-dnepre-1135986995.html
Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре
Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре
Инфраструктура повреждена в Одесской области, во Львове и Днепре, заявили в воскресенье украинские СМИ. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T11:31
2024-03-24T11:41
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_6ea05e0fdbe4421ea4ac2bbb233db977.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Инфраструктура повреждена в Одесской области, во Львове и Днепре, заявили в воскресенье украинские СМИ.Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура" в Одессе. О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.Взрывы прогремели во Львовской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН."Взрывы прогремели во Львовской области", - сообщает агентство в своем Telegram-канале.Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий.Как написал Козицкий в своем Telegram-канале, "произошел пожар" на объекте "критической инфраструктуры во Львовской области".Козицкий при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако отметил, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.Взрывы прогремели также в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://crimea.ria.ru/20240322/rossiya-nanesla-49-udarov-vozmezdiya-v-otvet-na-obstrely-so-storony-vsu-1135927631.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_62cd0ac5f4d84f5fca2d0c91f0857472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре

Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове, Днепре и Ивано-Франковской области

11:31 24.03.2024 (обновлено: 11:41 24.03.2024)
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo Leo Correa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Инфраструктура повреждена в Одесской области, во Львове и Днепре, заявили в воскресенье украинские СМИ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура" в Одессе. О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
"Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе", — написал он.
Взрывы прогремели во Львовской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН.
"Взрывы прогремели во Львовской области", - сообщает агентство в своем Telegram-канале.
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий.
Как написал Козицкий в своем Telegram-канале, "произошел пожар" на объекте "критической инфраструктуры во Львовской области".
Козицкий при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако отметил, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.
Взрывы прогремели также в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 14:56
Россия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ
 
УкраинаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Власти Севастополя назвали ущерб от ночной ракетной атаки ВСУ
11:55Спасатели разобрали стену "Крокуса" для доставки 100-тонного крана
11:31Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре
10:36Двое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице
10:04Рейд в Севастополе открыт
09:27Мощная магнитная буря достигнет орбиты Земли вечером в воскресенье
08:45Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу
08:20В очереди перед Крымским мостом стоят более 200 автомобилей
08:06В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
07:50При теракте в "Крокусе" пострадали 152 человека - МЧС
07:35Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва
07:21В Севастопольской бухте остановлено движение пассажирского транспорта
07:02Дом для детей-сирот в Симферополе готов к заселению
06:01В России – день национального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"
01:24В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
01:14Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
00:35Крымский мост открыт
00:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
23:40Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Лента новостейМолния