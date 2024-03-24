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На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры в ряде областей - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры в ряде областей
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры в ряде областей - РИА Новости Крым, 24.03.2024
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры в ряде областей
В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Об этом сообщает Укрэнерго. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Об этом сообщает Укрэнерго.Удары были нанесены по энергообъектам Днепропетровской области, Харькова, Одессы и Хмельницкой области.В Днепропетровской области были повреждены оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи.В Кривом Роге зафиксированы перебои с энергоснабжением и нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях.В Харькове действуют ограничения в подаче электричества, вызванные серьезными повреждениями объектов инфраструктуры.В Одесской и Хмельницкой областях при росте энергопотребления будут вынуждены ввести графики отключений света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Ранее сообщалось об ударах по объектам инфраструктуры в Одессе, Львове и Днепропетровске.
https://crimea.ria.ru/20240324/vzryvy-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-v-odesse-lvove-i-dnepre-1135986995.html
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всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости, вооруженные силы россии, харьков, одесса, хмельницкая область, хмельницкий, днепропетровск, днепропетровская область, кривой рог
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры в ряде областей

На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры в ряде областей

13:04 24.03.2024 (обновлено: 13:12 24.03.2024)
 
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега КипераУкраинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
Украинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега Кипера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В ночь на 24 марта на Украине были поражены объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Об этом сообщает Укрэнерго.
Удары были нанесены по энергообъектам Днепропетровской области, Харькова, Одессы и Хмельницкой области.
В Днепропетровской области были повреждены оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи.
В Кривом Роге зафиксированы перебои с энергоснабжением и нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях.
В Харькове действуют ограничения в подаче электричества, вызванные серьезными повреждениями объектов инфраструктуры.
В Одесской и Хмельницкой областях при росте энергопотребления будут вынуждены ввести графики отключений света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось об ударах по объектам инфраструктуры в Одессе, Львове и Днепропетровске.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости СВОНовостиВооруженные силы РоссииХарьковОдессаХмельницкая областьХмельницкийДнепропетровскДнепропетровская областьКривой Рог
 
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