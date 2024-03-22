Массированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетики
ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
14:27 22.03.2024 (обновлено: 14:43 22.03.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников", – сказано в сообщении.
В результате удара нарушена работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, подчеркнули в военном ведомстве.
Также уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, пресечена переброска к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемники в районах восстановления боеспособности.
"Все цели массированного удара достигнуты", - добавили в оборонном ведомстве.
Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. Утром полностью обесточен Харьков. Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.
Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". При этом рисков прорыва дамбы нет.
Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров.
Читайте также на РИА Новости Крым: