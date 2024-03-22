https://crimea.ria.ru/20240322/massirovannyy-udar-armii-rossii-po-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-1135926933.html

Массированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетики

Массированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Массированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетики

Вооруженные силы России в пятницу нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам,... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T14:27

2024-03-22T14:27

2024-03-22T14:43

министерство обороны рф

украина

новости сво

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара нарушена работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, подчеркнули в военном ведомстве.Также уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, пресечена переброска к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемники в районах восстановления боеспособности. Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. Утром полностью обесточен Харьков. Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". При этом рисков прорыва дамбы нет.Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ДнепроГЭС остановленаФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"Взрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , иностранные наемники всу, поставки западного оружия украине