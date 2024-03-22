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Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС

Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС

Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, поражены тепло- и гидроэлектростанции страны, в том числе ДнепроГЭС, о характере... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T11:40

2024-03-22T11:40

2024-03-22T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, поражены тепло- и гидроэлектростанции страны, в том числе ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". Об этом заявил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУЦеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхВзрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровск, днепропетровская область, днепрогэс, в мире, укрэнерго, новости