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Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС
Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС
Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, поражены тепло- и гидроэлектростанции страны, в том числе ДнепроГЭС, о характере... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T11:40
2024-03-22T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, поражены тепло- и гидроэлектростанции страны, в том числе ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". Об этом заявил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУЦеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхВзрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
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РИА Новости Крым
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украина, днепропетровск, днепропетровская область, днепрогэс, в мире, укрэнерго, новости
Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС

В Укрэнерго заявили об отсутствии рисков прорыва дамбы после взрывов и пожара на ДнепроГЭС

11:40 22.03.2024
 
© Фото: RTСитуация на ДнепроГЭС после серии мощных взрывов на Украине
Ситуация на ДнепроГЭС после серии мощных взрывов на Украине
© Фото: RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, поражены тепло- и гидроэлектростанции страны, в том числе ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". Об этом заявил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра… Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС. Пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - сказал он в эфире "единого телемарафона".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.
Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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УкраинаДнепропетровскДнепропетровская областьДнепроГЭСВ миреУкрэнергоНовости
 
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