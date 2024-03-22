Мощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭС
В Укрэнерго заявили об отсутствии рисков прорыва дамбы после взрывов и пожара на ДнепроГЭС
© Фото: RTСитуация на ДнепроГЭС после серии мощных взрывов на Украине
© Фото: RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за все время атаке, поражены тепло- и гидроэлектростанции страны, в том числе ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". Об этом заявил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра… Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС. Пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - сказал он в эфире "единого телемарафона".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. По состоянию на 06:00 был полностью обесточен город Харьков, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.
Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.
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