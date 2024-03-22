Рейтинг@Mail.ru
ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240322/fab-3000-kharakteristiki-i-radius-porazheniya-tsar-bomby-1135925701.html
ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"
ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"
Использование трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000, о массовом производстве которых сообщили в Минобороны РФ, позволит российским войскам уничтожать хорошо... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T13:44
2024-03-22T13:44
фаб 3000
алексей анпилогов
мнения
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135925582_0:3:1186:670_1920x0_80_0_0_b0dabe93374c64328c0e62dcdb2ccc10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Использование трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000, о массовом производстве которых сообщили в Минобороны РФ, позволит российским войскам уничтожать хорошо углубленные и бетонированные долговременные огневые точки противника. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам эксперта, точность поражения целей бомбами ФАБ-3000 достигается использованием универсального модуля планирования и коррекции, а также специального носового обтекателя, чтобы боеприпас мог планировать на большее расстояние.Как показывает практика использования ФАБ весом 250, 500 и 1500 кг, более тяжелые бомбы планируют на меньшее расстояние, но это все равно позволяет в условиях значительно подавленной системы украинской противовоздушной обороны осуществлять бомбометание на определенном удалении от линии болевого соприкосновения, указал аналитик. По его мнению, это позволит российской авиации работать ФАБ-3000 "в похожем рисунке", как это было с бомбами меньшего калибра.Носителями трехтонных бомб могут выступать фронтовой бомбардировщик Су-34 или оперативно-тактический бомбардировщик Ту-22М2, уточнил Анпилогов."В любом случае, разница между ФАБ-1500 и ФАБ-3000 в том, что трехтонная бомба за счет концентрированного воздействия большого количества взрывчатого вещества и большей возможности углубиться в слой грунта, которым перекрывается ДОТ, обладает большей разрушительной способностью, чем две бомбы ФАБ-1500, сброшенные в одно и то же место. ФАБ 3000 "выроет" большую воронку и окажет большее разрушительное действие", - добавил военный эксперт.Использование этой бомбы открывает большие возможности для поражения укреплений и для поражения техники и живой силы противника, заключил Анпилогов.Минобороны РФ ранее сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года налажено массовое производство ФАБ-3000.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округаАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – экспертРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135925582_145:0:1041:672_1920x0_80_0_0_ea40c6b3cae937a347d3d3436b1e0a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фаб 3000, алексей анпилогов, мнения, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), оружие
ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"

Бомбы ФАБ-3000 будут применять для поражения хорошо углубленных укрепрайонов – эксперт

13:44 22.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФФАБ-3000
ФАБ-3000
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Использование трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000, о массовом производстве которых сообщили в Минобороны РФ, позволит российским войскам уничтожать хорошо углубленные и бетонированные долговременные огневые точки противника. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"В ФАБ-3000 содержится порядка 1200 килограммов взрывчатого вещества. Этого вполне хватает для уничтожения хорошо углубленных бетонированных и закрытых сверху серьезной насыпью долговременных огневых точек. Мы видим, как украинские войска пытаются создать новые линии обороны. Это уже бетонные конструкции, укрепленные арматурой и перекрытые сверху достаточно серьезным слоем грунта. Их уничтожение требует большого количества взрывчатки, и конечно, высокой точности попадания", – сказал Анпилогов.
По словам эксперта, точность поражения целей бомбами ФАБ-3000 достигается использованием универсального модуля планирования и коррекции, а также специального носового обтекателя, чтобы боеприпас мог планировать на большее расстояние.
Как показывает практика использования ФАБ весом 250, 500 и 1500 кг, более тяжелые бомбы планируют на меньшее расстояние, но это все равно позволяет в условиях значительно подавленной системы украинской противовоздушной обороны осуществлять бомбометание на определенном удалении от линии болевого соприкосновения, указал аналитик. По его мнению, это позволит российской авиации работать ФАБ-3000 "в похожем рисунке", как это было с бомбами меньшего калибра.
Носителями трехтонных бомб могут выступать фронтовой бомбардировщик Су-34 или оперативно-тактический бомбардировщик Ту-22М2, уточнил Анпилогов.
"В любом случае, разница между ФАБ-1500 и ФАБ-3000 в том, что трехтонная бомба за счет концентрированного воздействия большого количества взрывчатого вещества и большей возможности углубиться в слой грунта, которым перекрывается ДОТ, обладает большей разрушительной способностью, чем две бомбы ФАБ-1500, сброшенные в одно и то же место. ФАБ 3000 "выроет" большую воронку и окажет большее разрушительное действие", - добавил военный эксперт.
Использование этой бомбы открывает большие возможности для поражения укреплений и для поражения техники и живой силы противника, заключил Анпилогов.
Минобороны РФ ранее сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года налажено массовое производство ФАБ-3000.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
 
ФАБ 3000Алексей АнпилоговМненияНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Оружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала