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ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"

ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

ФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"

Использование трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000, о массовом производстве которых сообщили в Минобороны РФ, позволит российским войскам уничтожать хорошо... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T13:44

2024-03-22T13:44

2024-03-22T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Использование трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000, о массовом производстве которых сообщили в Минобороны РФ, позволит российским войскам уничтожать хорошо углубленные и бетонированные долговременные огневые точки противника. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам эксперта, точность поражения целей бомбами ФАБ-3000 достигается использованием универсального модуля планирования и коррекции, а также специального носового обтекателя, чтобы боеприпас мог планировать на большее расстояние.Как показывает практика использования ФАБ весом 250, 500 и 1500 кг, более тяжелые бомбы планируют на меньшее расстояние, но это все равно позволяет в условиях значительно подавленной системы украинской противовоздушной обороны осуществлять бомбометание на определенном удалении от линии болевого соприкосновения, указал аналитик. По его мнению, это позволит российской авиации работать ФАБ-3000 "в похожем рисунке", как это было с бомбами меньшего калибра.Носителями трехтонных бомб могут выступать фронтовой бомбардировщик Су-34 или оперативно-тактический бомбардировщик Ту-22М2, уточнил Анпилогов."В любом случае, разница между ФАБ-1500 и ФАБ-3000 в том, что трехтонная бомба за счет концентрированного воздействия большого количества взрывчатого вещества и большей возможности углубиться в слой грунта, которым перекрывается ДОТ, обладает большей разрушительной способностью, чем две бомбы ФАБ-1500, сброшенные в одно и то же место. ФАБ 3000 "выроет" большую воронку и окажет большее разрушительное действие", - добавил военный эксперт.Использование этой бомбы открывает большие возможности для поражения укреплений и для поражения техники и живой силы противника, заключил Анпилогов.Минобороны РФ ранее сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года налажено массовое производство ФАБ-3000.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округаАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – экспертРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

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