https://crimea.ria.ru/20240306/aviabomba-hammer-dalnost-poleta-i-drugie-kharakteristiki-1135466889.html

Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики

Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики

Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:17

2024-03-06T18:17

2024-03-06T18:01

оружие

авиабомба hammer

франция

новости сво

пво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer французского производства. Париж анонсировал поставки этих боеприпасов Киеву в начале этого года. Что известно об этих боеприпасах, в чем их особенность и основные характеристики – в справке РИА Новости Крым.Боеприпас разработан в начале 2000-х годов компанией Sagem. Представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования.AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет, аналогично американским планирующим авиабомбам JDAM. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения.Система наведения "крылатой" авиабомбы представлена в трех версиях. Самая простая из них – инерциальная система наведения с коррекцией координат по сигналам спутниковой системы INS/GPS. Обеспечивающей высокую точность даже в отсутствии сигналов спутниковой системы.Второй вариант предусматривает ту же систему спутниковой навигации, но дополненную инфракрасной головкой самонаведения с цифровыми алгоритмами корреляции отображения местности с эталонной картографической программой на конечном участке траектории. Это позволяет выполнять операции на больших углах атаки.AASM Hammer, помимо Франции, также применяют военно-воздушные силы Хорватии, Египта, Индии, Марокко и Катара. Как отмечают эксперты, данные боеприпасы не пользуются серьезной популярностью в мире из-за того, что лазерное и инфракрасное наведение напрямую зависят от погодных условий.Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте около 15 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. Точность попадания колеблется от 10 до 1 метра. Также авиабомба AASM существует в версиях массой в 125 кг и 1000 кг. В частности, модернизированный боеприпас AASM Hammer-1000 был представлен в ноябре прошлого года в ОАЭ.Средняя экспортная стоимость французской крылатой авиабомбы составляет порядка 300 тысяч долларов.Подготовлено на основе информации военно-аналитических порталов Status-arms.ru и Amalantra.ru.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полетаКоалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕСРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

франция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, авиабомба hammer, франция, новости сво, пво, поставки западного оружия украине