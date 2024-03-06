Рейтинг@Mail.ru
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240306/aviabomba-hammer-dalnost-poleta-i-drugie-kharakteristiki-1135466889.html
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:17
2024-03-06T18:01
оружие
авиабомба hammer
франция
новости сво
пво
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465962_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7d75667d9afbbe3eb59dd777683dfaba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer французского производства. Париж анонсировал поставки этих боеприпасов Киеву в начале этого года. Что известно об этих боеприпасах, в чем их особенность и основные характеристики – в справке РИА Новости Крым.Боеприпас разработан в начале 2000-х годов компанией Sagem. Представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования.AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет, аналогично американским планирующим авиабомбам JDAM. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения.Система наведения "крылатой" авиабомбы представлена в трех версиях. Самая простая из них – инерциальная система наведения с коррекцией координат по сигналам спутниковой системы INS/GPS. Обеспечивающей высокую точность даже в отсутствии сигналов спутниковой системы.Второй вариант предусматривает ту же систему спутниковой навигации, но дополненную инфракрасной головкой самонаведения с цифровыми алгоритмами корреляции отображения местности с эталонной картографической программой на конечном участке траектории. Это позволяет выполнять операции на больших углах атаки.AASM Hammer, помимо Франции, также применяют военно-воздушные силы Хорватии, Египта, Индии, Марокко и Катара. Как отмечают эксперты, данные боеприпасы не пользуются серьезной популярностью в мире из-за того, что лазерное и инфракрасное наведение напрямую зависят от погодных условий.Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте около 15 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. Точность попадания колеблется от 10 до 1 метра. Также авиабомба AASM существует в версиях массой в 125 кг и 1000 кг. В частности, модернизированный боеприпас AASM Hammer-1000 был представлен в ноябре прошлого года в ОАЭ.Средняя экспортная стоимость французской крылатой авиабомбы составляет порядка 300 тысяч долларов.Подготовлено на основе информации военно-аналитических порталов Status-arms.ru и Amalantra.ru.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полетаКоалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕСРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465962_118:0:1185:800_1920x0_80_0_0_57792496e40e5b448b350a50f77b9cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оружие, авиабомба hammer, франция, новости сво, пво, поставки западного оружия украине
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики

Основные характеристики французской управляемой авиабомбы AASM Hammer

18:17 06.03.2024
 
© safran-group.comАвиабомбы AASM Hammer
Авиабомбы AASM Hammer
© safran-group.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Минобороны РФ в среду впервые сообщило об уничтожении средствами ПВО в зоне специальной военной операции французской управляемой авиабомбы AASM Hammer французского производства. Париж анонсировал поставки этих боеприпасов Киеву в начале этого года. Что известно об этих боеприпасах, в чем их особенность и основные характеристики – в справке РИА Новости Крым.
AASM Hammer – высокоточные планирующие авиабомбы, которыми с 2007 года вооружены французские истребители Dassault Rafale и Mirage 2000. Аббревиатура AASM расшифровывается как Armement Air-Sol Modulaire (модульное вооружение класса "воздух-земля"). Приставка Hammer обозначает модульный боеприпас повышенной маневренности и дальности.
Боеприпас разработан в начале 2000-х годов компанией Sagem. Представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования.
AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет, аналогично американским планирующим авиабомбам JDAM. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения.
Система наведения "крылатой" авиабомбы представлена в трех версиях. Самая простая из них – инерциальная система наведения с коррекцией координат по сигналам спутниковой системы INS/GPS. Обеспечивающей высокую точность даже в отсутствии сигналов спутниковой системы.
Второй вариант предусматривает ту же систему спутниковой навигации, но дополненную инфракрасной головкой самонаведения с цифровыми алгоритмами корреляции отображения местности с эталонной картографической программой на конечном участке траектории. Это позволяет выполнять операции на больших углах атаки.
Еще одна версия системы наведения предусматривает лазерное самонаведение, которое позволяет максимально точно наводить бомбу на освещаемую самим самолетом или внешним лазерным источником цель.
AASM Hammer, помимо Франции, также применяют военно-воздушные силы Хорватии, Египта, Индии, Марокко и Катара. Как отмечают эксперты, данные боеприпасы не пользуются серьезной популярностью в мире из-за того, что лазерное и инфракрасное наведение напрямую зависят от погодных условий.
Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте около 15 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. Точность попадания колеблется от 10 до 1 метра. Также авиабомба AASM существует в версиях массой в 125 кг и 1000 кг. В частности, модернизированный боеприпас AASM Hammer-1000 был представлен в ноябре прошлого года в ОАЭ.
AASM Hammer совместима с подвесками и программным обеспечением французских истребителей Dassault Rafale и Mirage, а также с американским F-16. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее заявлял, что инженеры смогли переоснастить для использования этих снарядов украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24.
Средняя экспортная стоимость французской крылатой авиабомбы составляет порядка 300 тысяч долларов.
Подготовлено на основе информации военно-аналитических порталов Status-arms.ru и Amalantra.ru.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС
Ракеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России
 
ОружиеАвиабомба HammerФранцияНовости СВОПВОПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
19:03Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
18:57Путин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов
18:56Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион
18:49На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
18:35Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь
18:34Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
18:33Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе
18:27Стоимость золота обновила исторический рекорд
18:22Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны
18:17Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
18:04Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
17:48Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован
17:31Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов
17:17Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу
16:55Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли
16:32Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа
16:18Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиков
16:07Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов
15:55ПВО России впервые уничтожила французскую авиабомбу Hammer
Лента новостейМолния