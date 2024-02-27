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Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС
Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T08:29
2024-02-27T08:29
париж
эммануэль макрон
новости
франция
европейский союз (ес)
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Президент Франции напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок вооружений Киеву, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявл, что вопрос поставок ракет Taurus на Украину не стоит в повестке Германии.Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.На прошлой неделе министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что речь может идти о нескольких экземплярах, а не о промышленном производстве такого вооружения.В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html
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РИА Новости Крым
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париж, эммануэль макрон, новости, франция, европейский союз (ес), украина, поставки западного оружия украине
Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС

Евросоюз создал коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия – Макрон

08:29 27.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.
"Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений", – цитирует Макрона РИА Новости.
Президент Франции напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок вооружений Киеву, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявл, что вопрос поставок ракет Taurus на Украину не стоит в повестке Германии.
Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.
В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.
На прошлой неделе министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что речь может идти о нескольких экземплярах, а не о промышленном производстве такого вооружения.
В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
22 февраля, 19:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
 
ПарижЭммануэль МакронНовостиФранцияЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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