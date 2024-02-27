https://crimea.ria.ru/20240227/koalitsiyu-dlya-postavok-dalnoboynykh-raket-ukraine-sozdali-v-es-1135234732.html

Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС

Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Коалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T08:29

2024-02-27T08:29

2024-02-27T08:29

париж

эммануэль макрон

новости

франция

европейский союз (ес)

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Президент Франции напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок вооружений Киеву, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявл, что вопрос поставок ракет Taurus на Украину не стоит в повестке Германии.Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.На прошлой неделе министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что речь может идти о нескольких экземплярах, а не о промышленном производстве такого вооружения.В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, эммануэль макрон, новости, франция, европейский союз (ес), украина, поставки западного оружия украине