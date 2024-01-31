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Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
Передаваемые Украине реактивные управляемые снаряды GLSDB обладают рядом преимуществ, таких как мощная фугасная боевая часть и высокая точность, в то же время... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T12:07
2024-01-31T12:07
2024-01-31T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Передаваемые Украине реактивные управляемые снаряды GLSDB обладают рядом преимуществ, таких как мощная фугасная боевая часть и высокая точность, в то же время российские зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" способны эффективно сбивать эти бомбы. Об этом РИА Новости Крым рассказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Бомба с крыльями и моторомПо словам эксперта, GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации воздушного базирования, но впоследствии корпорация Boeing совместно со шведским автоконцерном Saab добавили к ней разгонную ступень реактивного снаряда М26 для колесных пусковых установок HIMARS и гусеничных MRLS. Таким образом, появилась возможность запускать новый снаряд с земли.Испытания на суше показали, что GLSDB может поражать цели на расстоянии до 100 км, на море – до 130 км. Если бомба запускается с отклонениями, по сложной траектории, то ее дальность снижается, но все равно остается достаточно высокой, отмечает эксперт.Козыри и недостатки GLSDBСнаряд GLSDB весит около 130 кг и оснащен фугасной боевой частью 90 кг. Это очень мощная боевая часть проникающего действия, с отложенным взрывателем, поэтому эти боеприпасы можно применять против хорошо укрепленных целей, например, блиндажей, бункеров, ДОТов и ДЗОТов, уточнил аналитик.Основные сильные стороны GLSDB, помимо мощной фугасной боевой части, – система наведения по GPS, что существенно увеличивает точность, а также низкая эффективная поверхность рассеивания – около 0,016 квадратных метра. Это значит, что зенитные ракетные комплексы ПВО обнаруживают бомбу на достаточно небольшом расстоянии от себя, соответственно, на ее поражение отпущено мало времени, пояснил Анпилогов.Американское издание Politico со ссылкой на анонимные источники ранее сообщило, что Пентагон передаст Украине бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB уже на этой неделе.Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер впоследствии подтвердил, что Вашингтон передаст Киеву данные боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое оружие Германия передаст Украине в этом году"Затыкание дыр": как Украина будет применять истребители F-16Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма и как от них защититься
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снаряды glsdb, мнения, алексей анпилогов, поставки западного оружия украине, украина, вооруженные силы россии
Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
"Панцири" и "Торы" способны эффективно сбивать снаряды GLSDB – эксперт
12:07 31.01.2024 (обновлено: 12:24 31.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Передаваемые Украине реактивные управляемые снаряды GLSDB обладают рядом преимуществ, таких как мощная фугасная боевая часть и высокая точность, в то же время российские зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" способны эффективно сбивать эти бомбы. Об этом РИА Новости Крым
рассказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Бомба с крыльями и мотором
По словам эксперта, GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования (GBU-39). Изначально она была создана в модификации воздушного базирования, но впоследствии корпорация Boeing совместно со шведским автоконцерном Saab добавили к ней разгонную ступень реактивного снаряда М26 для колесных пусковых установок HIMARS и гусеничных MRLS. Таким образом, появилась возможность запускать новый снаряд с земли.
"Двигатель запускает эту бомбу, но запускает ее не просто как баллистический снаряд, а как планирующую бомбу, когда к ней прикрепляют "крылышки", с помощью которых она совершает управляемый аэродинамический маневр. То же самое происходит и в случае GLSDB: двигатель отделяется, и дальше бомба планирует за счет собственных аэродинамических свойств", – рассказал Анпилогов.
Испытания на суше показали, что GLSDB может поражать цели на расстоянии до 100 км, на море – до 130 км. Если бомба запускается с отклонениями, по сложной траектории, то ее дальность снижается, но все равно остается достаточно высокой, отмечает эксперт.
Козыри и недостатки GLSDB
Снаряд GLSDB весит около 130 кг и оснащен фугасной боевой частью 90 кг. Это очень мощная боевая часть проникающего действия, с отложенным взрывателем, поэтому эти боеприпасы можно применять против хорошо укрепленных целей, например, блиндажей, бункеров, ДОТов и ДЗОТов, уточнил аналитик.
Основные сильные стороны GLSDB, помимо мощной фугасной боевой части, – система наведения по GPS, что существенно увеличивает точность, а также низкая эффективная поверхность рассеивания – около 0,016 квадратных метра. Это значит, что зенитные ракетные комплексы ПВО обнаруживают бомбу на достаточно небольшом расстоянии от себя, соответственно, на ее поражение отпущено мало времени, пояснил Анпилогов.
"С другой стороны, GLSDB достаточно сложно применять по движущимся целям. Кроме того, по сравнению с баллистической ракетой, которая движется к цели со сверхзвуковой скоростью, GLSDB возле цели движется со скоростью значительно ниже звуковой. Поэтому зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" могут перехватывать эти бомбы", – добавил специалист.
Американское издание Politico со ссылкой на анонимные источники ранее сообщило
, что Пентагон передаст Украине бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB уже на этой неделе.
Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер впоследствии подтвердил, что Вашингтон передаст Киеву данные боеприпасы.
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