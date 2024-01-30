Рейтинг@Mail.ru
Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240130/kiev-poluchit-noveyshie-amerikanskie-dalnoboynye-snaryady---smi-1134574004.html
Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ
Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ
США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T22:57
2024-01-30T22:57
сша
поставки западного оружия украине
украина
новости
новости сво
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818843_0:117:1600:1017_1920x0_80_0_0_76574a516dbb0d77014412d7995613e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники. Речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB. В статье утверждается, что таких снарядов нет на вооружении даже в США - это совместная разработка компаний Boeing и Saab. Ожидается, что такие снаряды способны преодолевать расстояние около 90 миль (144,8 км), и станут "значительным потенциалом для Украины".Реактивные снаряды GLSDB представляют собой высокоточную бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок. У американских вооруженных сил есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Тогда эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныБудет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву Как долго США будут помогать Украине
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127818843_92:0:1600:1131_1920x0_80_0_0_ef22565922ecbfe442c442534b5cd31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, новости сво, в мире, новости
Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ

Politico: США уже в среду могут передать Киеву реактивные снаряды GLSDB

22:57 30.01.2024
 
"Умный" управляемый снаряд GLSDB
Умный управляемый снаряд GLSDB
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.
"Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего действия для Украины, которая, как ожидается, прибудет на поле боя уже в среду", - сказано в публикации.
Речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB. В статье утверждается, что таких снарядов нет на вооружении даже в США - это совместная разработка компаний Boeing и Saab. Ожидается, что такие снаряды способны преодолевать расстояние около 90 миль (144,8 км), и станут "значительным потенциалом для Украины".
Реактивные снаряды GLSDB представляют собой высокоточную бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок. У американских вооруженных сил есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Тогда эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
Как долго США будут помогать Украине
 
СШАПоставки западного оружия УкраинеУкраинаНовостиНовости СВОВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:31Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО
23:05Главные события и заявления дня: 30 января
22:57Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ
22:46Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена
22:45Главные новости Крыма: 30 января
22:10Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
21:52Синюю или красную: как включить мозг на 100%
21:29ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
20:49Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит
20:31Землетрясение в Таджикистане - что известно
20:28Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
20:17На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео
19:52Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью
19:27Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
18:52Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
18:2611 новых газовых котельных построят в Севастополе
18:01В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
17:45В Харькове прогремела серия взрывов
17:29Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
17:06Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,6%
Лента новостейМолния