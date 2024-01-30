https://crimea.ria.ru/20240130/kiev-poluchit-noveyshie-amerikanskie-dalnoboynye-snaryady---smi-1134574004.html

Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ

Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ

США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T22:57

2024-01-30T22:57

2024-01-30T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники. Речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB. В статье утверждается, что таких снарядов нет на вооружении даже в США - это совместная разработка компаний Boeing и Saab. Ожидается, что такие снаряды способны преодолевать расстояние около 90 миль (144,8 км), и станут "значительным потенциалом для Украины".Реактивные снаряды GLSDB представляют собой высокоточную бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок. У американских вооруженных сил есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Тогда эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры, при этом основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныБудет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву Как долго США будут помогать Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, новости сво, в мире, новости