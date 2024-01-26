https://crimea.ria.ru/20240126/kakoe-oruzhie-germaniya-peredast-ukraine-v-etom-godu-1134473519.html

Какое оружие Германия передаст Украине в этом году

Какое оружие Германия передаст Украине в этом году - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Какое оружие Германия передаст Украине в этом году

Германия в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5. Об... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T12:54

2024-01-26T12:54

2024-01-26T12:54

германия

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Германия в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ.Помимо танков и систем ПВО, Берлин намерен передать Киеву зенитные самоходки Gepard, дополнительные артиллерийские системы и более 230 тысяч снарядов к ним, боевые машины пехоты, инженерные машины и мостоукладчики, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, беспилотники, радиолокационные системы и системы разведки.Кроме того, в этом году Германия планирует обучить 10 тысяч украинских военных.Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит "оружие, которого еще нет, и которое поможет поражать логистические узлы".Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым предположил, что в данном случае речь может идти о французских планирующих авиабомбах AASM или немецких крылатых ракетах Taurus, к поставкам которых Германию рано или поздно принудят.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы УкраиныГермания отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, поставки западного оружия украине, оружие, в мире, новости