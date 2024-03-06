https://crimea.ria.ru/20240306/pvo-rossii-vpervye-unichtozhila-frantsuzskuyu-aviabombu-hammer-1135462076.html

ПВО России впервые уничтожила французскую авиабомбу Hammer

ПВО России впервые уничтожила французскую авиабомбу Hammer - РИА Новости Крым, 06.03.2024

ПВО России впервые уничтожила французскую авиабомбу Hammer

Министерство обороны России впервые сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции управляемой авиационной... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:55

2024-03-06T15:55

2024-03-06T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны России впервые сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции управляемой авиационной бомбы AASM Hammer французского производства.Кроме того, средства ПВО уничтожили 135 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области.Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 576 самолетов, 267 вертолетов, 14440 беспилотных летательных аппаратов, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники.AASM Hammer – высокоточные планирующие авиабомбы, которыми с 2007 года вооружены французские истребители Dassault Rafale и Mirage 2000. Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес боеголовки – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте 10 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения (тепловизионной или лазерной), что значительно увеличивает дальность полета и точность попадания. В минобороны Франции ранее заявляли, что инженеры смогли переоснастить находящиеся на вооружении Украины истребители МиГ и Су для использования этих управляемых снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Пункт управления ВСУ разбит под ДонецкомАрмия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки

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пво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, новости