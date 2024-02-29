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Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"
Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"
На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск удалось поразить три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:38
2024-02-29T12:42
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новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск удалось поразить три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Силами ПВО удалось сбить девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены также 93 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР и Запорожской области.В сводке Минобороны сообщается о значительных успехах российской армии. Продвижение вперед произошло на Купянском, Авдеевском, Донецком и Херсонском направлениях. В Херсонской области подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена крупная украинская ДРГ, которая пыталась прорваться в тыл российских подразделений на пяти лодках.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктураУдары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывыАрмия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"

Три крупных пункта управления ВСУ и три склада боеприпасов уничтожили военнослужащие РФ

12:38 29.02.2024 (обновлено: 12:42 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск удалось поразить три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126-ти районах", – говорится в сообщении ведомства.
Силами ПВО удалось сбить девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены также 93 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В сводке Минобороны сообщается о значительных успехах российской армии. Продвижение вперед произошло на Купянском, Авдеевском, Донецком и Херсонском направлениях. В Херсонской области подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена крупная украинская ДРГ, которая пыталась прорваться в тыл российских подразделений на пяти лодках.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)Беспилотник (БПЛА, дрон)КупянскВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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