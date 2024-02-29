https://crimea.ria.ru/20240229/unichtozhen-punkt-upravleniya-operativno-takticheskoy-gruppoy-vsu-kupyansk-1135306652.html

Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"

Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск" - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"

На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск удалось поразить три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:38

2024-02-29T12:38

2024-02-29T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск удалось поразить три пункта управления ВСУ, один из которых – пункт управления оперативно-тактической группой "Купянск". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Силами ПВО удалось сбить девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены также 93 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР и Запорожской области.В сводке Минобороны сообщается о значительных успехах российской армии. Продвижение вперед произошло на Купянском, Авдеевском, Донецком и Херсонском направлениях. В Херсонской области подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена крупная украинская ДРГ, которая пыталась прорваться в тыл российских подразделений на пяти лодках.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктураУдары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывыАрмия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ

купянск

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу