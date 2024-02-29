https://crimea.ria.ru/20240229/sotni-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy---povrezhdena-infrastruktura--1135298213.html

Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура

Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура

Власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщили о целой серии мощных взрывов, в результате которых повреждена инфраструктура. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T09:58

2024-02-29T09:58

2024-02-29T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщили о целой серии мощных взрывов, в результате которых повреждена инфраструктура.По его словам, в результате ударов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получил повреждения.В подконтрольном ВСУ Херсоне также заявили о повреждении объекта инфраструктуры."В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, Сумская область Украины подверглась массированному удару. Как сообщает местная военная обладминистрация, за минувшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывыВзрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, взрыв, сумская область, херсон, запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии