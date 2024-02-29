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Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура
Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура
Власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщили о целой серии мощных взрывов, в результате которых повреждена инфраструктура. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T09:58
2024-02-29T09:58
украина
новости
взрыв
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херсон
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщили о целой серии мощных взрывов, в результате которых повреждена инфраструктура.По его словам, в результате ударов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получил повреждения.В подконтрольном ВСУ Херсоне также заявили о повреждении объекта инфраструктуры."В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, Сумская область Украины подверглась массированному удару. Как сообщает местная военная обладминистрация, за минувшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывыВзрывы в Херсоне - повреждена припортовая инфраструктура
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, новости, взрыв, сумская область, херсон, запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии
Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктура

В подконтрольных Киеву частях Запорожья и Херсонщины разбита инфраструктура

09:58 29.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщили о целой серии мощных взрывов, в результате которых повреждена инфраструктура.
"250 ударов по Запорожской области в течение суток", - написал утром в четверг в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.
По его словам, в результате ударов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получил повреждения.
В подконтрольном ВСУ Херсоне также заявили о повреждении объекта инфраструктуры.
"В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Кроме того, Сумская область Украины подверглась массированному удару. Как сообщает местная военная обладминистрация, за минувшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры.
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