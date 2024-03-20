https://crimea.ria.ru/20240320/shoygu-rasskazal-ob-ukreplenii-boevoy-moschi-yuzhnogo-voennogo-okruga-1135870767.html

Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа

Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа

В связи с проведением специальной военной операции в Южный военный округ осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:28

2024-03-20T14:28

2024-03-20T14:44

сергей шойгу

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

коллегия минобороны рф

министерство обороны рф

южный военный округ

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В связи с проведением специальной военной операции в Южный военный округ осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, завершается строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, добавил Шойгу.При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем, отметил министр. Так, на сегодняшний день более 700 военнослужащих ЮВО с семьями уже заселились в служебные квартиры.Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил в Южный военный округ Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В ЮВО также входят Крым, Севастополь, Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Астраханская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президентаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

https://crimea.ria.ru/20240320/dve-armii-i-desyatki-voinskikh-soedineniy-sozdadut-v-rossii-do-kontsa-goda-1135870416.html

россия

южный военный округ

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2024

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сергей шойгу, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, южный военный округ, оружие