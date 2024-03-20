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Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа
Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа
В связи с проведением специальной военной операции в Южный военный округ осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:28
2024-03-20T14:44
сергей шойгу
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
коллегия минобороны рф
министерство обороны рф
южный военный округ
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В связи с проведением специальной военной операции в Южный военный округ осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, завершается строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, добавил Шойгу.При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем, отметил министр. Так, на сегодняшний день более 700 военнослужащих ЮВО с семьями уже заселились в служебные квартиры.Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил в Южный военный округ Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В ЮВО также входят Крым, Севастополь, Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Астраханская области.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президентаВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
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сергей шойгу, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, южный военный округ, оружие
Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа

Южный военный округ получит 16 тысяч единиц современного вооружения и техники – Шойгу

14:28 20.03.2024 (обновлено: 14:44 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В связи с проведением специальной военной операции в Южный военный округ осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники", – сказал он на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, завершается строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, добавил Шойгу.
При этом большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем, отметил министр. Так, на сегодняшний день более 700 военнослужащих ЮВО с семьями уже заселились в служебные квартиры.

"Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", – подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил в Южный военный округ Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. В ЮВО также входят Крым, Севастополь, Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Астраханская области.
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