https://crimea.ria.ru/20240321/v-rossii-zapustili-massovyy-vypusk-trekhtonnykh-aviabomb-fab-3000-1135902165.html

В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000

В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000 - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000

В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Доклад об этом в четверг принял министр обороны России Сергей Шойгу во время... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T17:15

2024-03-21T17:15

2024-03-21T17:15

сергей шойгу

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Доклад об этом в четверг принял министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции по оборонным предприятиям Нижегородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов. С прошлого года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен заводом в пять раз - за счет модернизации производства, увеличение штата на 1,1 тысячу человек, зарплаты которых выросли в среднем на 20%.Руководители оборонных предприятий ранее доложили Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округаШойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт

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2024

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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, россия, безопасность, новости