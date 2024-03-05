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Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212 - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212
Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212 - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212
Опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T13:56
2024-03-05T13:56
сергей шойгу
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
авиастроение
объединенная авиастроительная корпорация
министерство обороны рф
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Легкий военно-транспортный самолет Ил-212 будет оснащен турбореактивными двигателями ПД-8. Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72."Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт", – добавил министр.Шойгу также уточнил, что в настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на IV квартал 2027 года. На сегодняшний день также ведется капитальный ремонт этих двигателей для установки на Ан-124 "Руслан" – самый большой в мире серийный грузовой самолет."На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", - сказал руководитель ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техникиРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
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60
сергей шойгу, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), авиастроение, объединенная авиастроительная корпорация, министерство обороны рф, армия и флот, новости
Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212

Опытный образец нового транспортного самолета Ил-212 создадут к концу 2026 года – Шойгу

13:56 05.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с реактивными двигателями планируется создать к концу 2026 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-212 будет оснащен турбореактивными двигателями ПД-8. Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72.
"Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт", – добавил министр.
Шойгу также уточнил, что в настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на IV квартал 2027 года. На сегодняшний день также ведется капитальный ремонт этих двигателей для установки на Ан-124 "Руслан" – самый большой в мире серийный грузовой самолет.
"На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", - сказал руководитель ведомства.
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