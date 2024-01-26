https://crimea.ria.ru/20240126/shoygu-poruchil-naraschivat-proizvodstvo-vooruzheniy-i-tekhniki-1134484451.html

Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники

Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T19:53

2024-01-26T19:53

2024-01-26T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности.Шойгу указал, что особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, защищенности и живучести поставляемой техники.Шойгу подчеркнул, что большой задачей является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что в 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов средств поражения.Он отметил, что в Минобороны в круглосуточном режиме ведется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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