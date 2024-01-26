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Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники
Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T19:53
2024-01-26T19:53
2024-01-26T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности.Шойгу указал, что особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, защищенности и живучести поставляемой техники.Шойгу подчеркнул, что большой задачей является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что в 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов средств поражения.Он отметил, что в Минобороны в круглосуточном режиме ведется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
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сергей шойгу, новости, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот
Шойгу поручил наращивать производство вооружений и техники
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК для сбалансированного оснащения армии
19:53 26.01.2024 (обновлено: 19:55 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил продолжить наращивать производственные возможности оборонно-промышленного комплекса для сбалансированного оснащения Вооруженных сил РФ с учетом увеличения их численности.
"Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 миллион 320 тысяч человек. Нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", – цитирует министра РИА Новости.
Шойгу указал, что особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, защищенности и живучести поставляемой техники.
"Требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство", – добавил министр.
Шойгу подчеркнул, что большой задачей является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил, что в 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов средств поражения.
Он отметил
, что в Минобороны в круглосуточном режиме ведется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники.
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