https://crimea.ria.ru/20240126/predpriyatiya-oboronki-v-razy-narastili-postavki-rossiyskoy-armii-1134475612.html

Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии

Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии

В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T15:06

2024-01-26T15:06

2024-01-26T15:08

министерство обороны рф

оборонно-промышленный комплекс россии

вооруженные силы россии

производство

оружие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1131995246_31:0:1231:675_1920x0_80_0_0_ed225d4c88f4907eac72efcbaa6c7c02.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов средств поражения. Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко пишет РИА Новости.Он отметил, что в Минобороны в круглосуточном режиме ведется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. "В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Он отметил, что благодаря работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, производство, оружие, новости