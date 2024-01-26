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Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии
Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии
В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T15:06
2024-01-26T15:06
2024-01-26T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов средств поражения. Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко пишет РИА Новости.Он отметил, что в Минобороны в круглосуточном режиме ведется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. "В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Он отметил, что благодаря работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
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министерство обороны рф, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, производство, оружие, новости
Предприятия "оборонки" в разы нарастили поставки российской армии
ВС России в 2024 году получат 16,5 млн средств поражения и 36 тысяч образцов техники
15:06 26.01.2024 (обновлено: 15:08 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Вооруженным силам России более 36 тысяч основных образцов военной техники и 16,5 миллионов средств поражения. Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко пишет РИА Новости.
"В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, свыше одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", - перечислил Криворучко во время единого дня приемки военной продукции.
Он отметил, что в Минобороны в круглосуточном режиме ведется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники.
"В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил
, что боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Он отметил, что благодаря работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов.
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