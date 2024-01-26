https://crimea.ria.ru/20240126/boevye-vozmozhnosti-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-rastut--shoygu-1134473687.html

Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу

Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу

Боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Об... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T13:00

2024-01-26T13:00

2024-01-26T13:02

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф

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военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.Он отметил, что благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, уточнил Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДонбассеАрмия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, производство, новости