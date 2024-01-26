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Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
Боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Об... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T13:00
2024-01-26T13:02
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.Он отметил, что благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, уточнил Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДонбассеАрмия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
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россия, сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, производство, новости
Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу

Шойгу заявил о наращивании боевых возможностей российских войск в зоне спецоперации

13:00 26.01.2024 (обновлено: 13:02 26.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Налаженная система ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, повысив готовность к применению", – сказал министр в видео, опубликованном в Минобороны.

Он отметил, что благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, уточнил Шойгу.
"Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - подчеркнул руководитель ведомства.
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