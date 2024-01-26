Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
Шойгу заявил о наращивании боевых возможностей российских войск в зоне спецоперации
13:00 26.01.2024 (обновлено: 13:02 26.01.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны России Сергей Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевая техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.
"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. Налаженная система ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, повысив готовность к применению", – сказал министр в видео, опубликованном в Минобороны.
Он отметил, что благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, уточнил Шойгу.
"Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - подчеркнул руководитель ведомства.
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