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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:54
2024-01-18T15:54
2024-01-18T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Населенный пункт Веселое находится в Ясиноватском районе ДНР, к северо-востоку от Авдеевки.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении города, награды получили 45 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомГорят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВОБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР – Минобороны
15:54 18.01.2024 (обновлено: 16:11 18.01.2024)