https://crimea.ria.ru/20240118/rossiyskie-voyska-osvobodili-ocherednoy-naselennyy-punkt-v-donbasse-1134292538.html

Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе

Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T15:54

2024-01-18T15:54

2024-01-18T16:11

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132550257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b912c8b2f17b79e2e67fdb416f2f42b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Населенный пункт Веселое находится в Ясиноватском районе ДНР, к северо-востоку от Авдеевки.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении города, награды получили 45 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомГорят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВОБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России

донецкая народная республика (днр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина