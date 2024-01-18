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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:54
2024-01-18T16:11
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Населенный пункт Веселое находится в Ясиноватском районе ДНР, к северо-востоку от Авдеевки.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении города, награды получили 45 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомГорят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВОБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР – Минобороны

15:54 18.01.2024 (обновлено: 16:11 18.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Населенный пункт Веселое находится в Ясиноватском районе ДНР, к северо-востоку от Авдеевки.
25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении города, награды получили 45 военнослужащих.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиУкраина
 
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