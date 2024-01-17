https://crimea.ria.ru/20240117/goryat-tanki-i-gaubitsy-vsu--esche-bolee-600-boevikov-unichtozheny-v-zone-svo-1134260920.html
Горят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВО
Горят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Горят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВО
Еще 655 украинских боевиков ликвидированы в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки, также вооруженными силами РФ уничтожены танки, гаубицы,... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T14:43
2024-01-17T14:43
2024-01-17T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Еще 655 украинских боевиков ликвидированы в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки, также вооруженными силами РФ уничтожены танки, гаубицы, артустановки, самоходные пушки противника и вражеская самоходная военная техника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражена одна атака украинских штурмовиков. Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп противника, уничтожили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.Еще шесть вражеских атак отражены на Донецком направлении, где ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, самоходную пушку "Пион".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияПотери украинской армии на Южно-Донецком направлении – до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 25 боевиков, три автомобиля, гаубицу Д-30. На Херсонском – до 25 неонацистов, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Сутками ранее российские военные уничтожили в зоне СВО 990 украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, сбили 69 украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Читайте также на РИА Новости Крым:Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на УкраинеРоссийские войска улучшили положение на Купянском направленииБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Горят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВО
Более 600 боевиков уничтожены в зоне СВО за сутки – Минобороны РФ
14:43 17.01.2024 (обновлено: 15:22 17.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Еще 655 украинских боевиков ликвидированы в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки, также вооруженными силами РФ уничтожены танки, гаубицы, артустановки, самоходные пушки противника и вражеская самоходная военная техника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении отражена одна атака украинских штурмовиков. Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп противника, уничтожили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Еще шесть вражеских атак отражены на Донецком направлении, где ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, самоходную пушку "Пион".
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
Потери украинской армии на Южно-Донецком направлении – до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Запорожском направлении противник потерял до 25 боевиков, три автомобиля, гаубицу Д-30. На Херсонском – до 25 неонацистов, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Сутками ранее российские военные уничтожили в зоне СВО
990 украинских боевиков, разбили вражескую технику и вооружения, сбили 69 украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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