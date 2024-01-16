Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили атаку штурмовой группы 60 механизированной бригады в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении", - рассказал он в видео, опубликованном Минобороны.
Зыбинский уточнил, что противник на данном направлении потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ "Гвоздика".
Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета украинских боевиков в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного.
"Также расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием командира орудия старшего сержанта Дениса Калинина уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Петропавловки", - добавил Зыбинский.
Накануне российские подразделения разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У".
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