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Российские войска улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщил... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T08:52
2024-01-16T08:52
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Зыбинский уточнил, что противник на данном направлении потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ "Гвоздика".Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета украинских боевиков в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного.Накануне российские подразделения разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости сво
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

08:52 16.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО в зоне СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили атаку штурмовой группы 60 механизированной бригады в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении", - рассказал он в видео, опубликованном Минобороны.
Зыбинский уточнил, что противник на данном направлении потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ "Гвоздика".
Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета украинских боевиков в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного.
"Также расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием командира орудия старшего сержанта Дениса Калинина уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Петропавловки", - добавил Зыбинский.
Накануне российские подразделения разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У".
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