https://crimea.ria.ru/20240116/rossiyskie-voyska-uluchshili-polozhenie-na-kupyanskom-napravlenii-1134216894.html

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщил... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T08:52

2024-01-16T08:52

2024-01-16T08:52

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне ведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Зыбинский уточнил, что противник на данном направлении потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ "Гвоздика".Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета украинских боевиков в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного.Накануне российские подразделения разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости сво