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ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ

ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.01.2024

ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ

Российские подразделения за минувшие сутки разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщает в понедельник РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T15:31

2024-01-15T15:31

2024-01-15T15:31

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луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотниуов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республикаки и над Запорожской областю, а также три тактические ракеты "Точка-У".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17489 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за суткиВ зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияКак российские ракеты приближают поражение ВСУ

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2024

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