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ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ
ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ - РИА Новости Крым, 15.01.2024
ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ
Российские подразделения за минувшие сутки разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщает в понедельник РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T15:31
2024-01-15T15:31
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новости сво
удар всу по мосту на чонгаре
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотниуов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республикаки и над Запорожской областю, а также три тактические ракеты "Точка-У".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17489 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за суткиВ зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияКак российские ракеты приближают поражение ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости сво, удар всу по мосту на чонгаре, потери всу , новости
ВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ

Минобороны: ВС РФ разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 БПЛА

15:31 15.01.2024
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки разбили базу горючего для военной техники ВСУ и сбили 25 беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщает в понедельник Минобороны России.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах",- сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотниуов в небе над Луганской и Донецкой Народными Республикаки и над Запорожской областю, а также три тактические ракеты "Точка-У".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17489 единиц специальной военной автомобильной техники.
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