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Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области
Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области
Вооруженные силы России поразили склад авиационных боеприсаов ВСУ на аэродроме Долгинцево. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T13:28
2024-01-14T13:34
министерство обороны рф
новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад авиационных боеприсаов ВСУ на аэродроме Долгинцево. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Удары наносились ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.В субботу Минобороны России сообщало о массированном ударе высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты.По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, днепропетровская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars
Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области

Склад авиационных боеприпасов поражен ударами ракет и артиллерии на аэродроме Долгинцево

13:28 14.01.2024 (обновлено: 13:34 14.01.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад авиационных боеприсаов ВСУ на аэродроме Долгинцево. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
Удары наносились ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
"Поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.
В субботу Минобороны России сообщало о массированном ударе высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты.
По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
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