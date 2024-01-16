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Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ
Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ
990 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения, в том числе западные, уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T14:45
2024-01-16T14:45
новости сво
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 990 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения, в том числе западные, уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщает во вторник Министерство обороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены шесть атак штурмовиков ВСУ. Вражеские потери составили до 160-ти военнослужащих, два пикапа и три танка, из которых два Leopard-2.На Краснолиманском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ, уничтожив до 250-ти боевиков, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.На Донецком направлении отражены пять атак украинских штурмовых групп. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе донецкой Курдюмовки. Противник потерял до 280-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены до 120-тиукраинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, американская артсистема М777, противотанковая пушка МТ-12.На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.На Херсонском направлении потери противника составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная американская артустановка М109 Paladin, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Всего за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику врага в 112-ти районах, сбиты 69 украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народнвми Республиками, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУРоссийские войска улучшили положение на Купянском направленииВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ

Еще 990 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки - Минобороны

14:45 16.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ в танке
Боевик ВСУ в танке
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 990 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения, в том числе западные, уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщает во вторник Министерство обороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены шесть атак штурмовиков ВСУ. Вражеские потери составили до 160-ти военнослужащих, два пикапа и три танка, из которых два Leopard-2.
На Краснолиманском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ, уничтожив до 250-ти боевиков, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.
На Донецком направлении отражены пять атак украинских штурмовых групп. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе донецкой Курдюмовки. Противник потерял до 280-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие Д-20.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении уничтожены до 120-тиукраинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, американская артсистема М777, противотанковая пушка МТ-12.
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.
На Херсонском направлении потери противника составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная американская артустановка М109 Paladin, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Всего за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику врага в 112-ти районах, сбиты 69 украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народнвми Республиками, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЗапорожская областьХерсонская областьХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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