https://crimea.ria.ru/20240116/gromadnye-poteri--za-sutki-razbity-990-boevikov-vsu-1134228509.html

Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ

Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Громадные потери – за сутки разбиты 990 боевиков ВСУ

990 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения, в том числе западные, уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T14:45

2024-01-16T14:45

2024-01-16T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 990 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения, в том числе западные, уничтожены российскими войсками в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщает во вторник Министерство обороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены шесть атак штурмовиков ВСУ. Вражеские потери составили до 160-ти военнослужащих, два пикапа и три танка, из которых два Leopard-2.На Краснолиманском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ, уничтожив до 250-ти боевиков, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.На Донецком направлении отражены пять атак украинских штурмовых групп. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе донецкой Курдюмовки. Противник потерял до 280-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены до 120-тиукраинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, американская артсистема М777, противотанковая пушка МТ-12.На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.На Херсонском направлении потери противника составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная американская артустановка М109 Paladin, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Всего за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику врага в 112-ти районах, сбиты 69 украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народнвми Республиками, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУРоссийские войска улучшили положение на Купянском направленииВС РФ разбили топливную базу для военной техники ВСУ

запорожская область

херсонская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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