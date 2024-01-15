https://crimea.ria.ru/20240115/rossiyskie-voennye-razbili-esche-580-boevikov-i-sklad-artillerii-vsu-1134205620.html
Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУ
Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУ - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУ
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 580 боевиков, боевую технику и вооружения, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T16:09
2024-01-15T16:09
2024-01-15T16:11
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 580 боевиков, боевую технику и вооружения, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражена атаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ, результате уничтожено более 160 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе донецкого Курахово поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении вражеские потери составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Запорожском направлении противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Сутками ранее российские военные уничтожили в зоне СВО 800 боевиков и более 130 единиц техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танковУкраина несет тяжелые потери в зоне СВОГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240115/vs-rf-razbili-toplivnuyu-bazu-dlya-voennoy-tekhniki-vsu-1134205220.html
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости сво
Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли еще 580 боевиков за сутки в зоне спецоперации
16:09 15.01.2024 (обновлено: 16:11 15.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 580 боевиков, боевую технику и вооружения, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении отражена атаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ, результате уничтожено более 160 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Также в районе донецкого Курахово поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении вражеские потери составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Запорожском направлении противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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