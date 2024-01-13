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Украина несет тяжелые потери в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Украина несет тяжелые потери в зоне СВО
Украина несет тяжелые потери в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Украина несет тяжелые потери в зоне СВО
Российские военные за минувшие сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 131-м районе. Потери противника... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T14:20
2024-01-13T14:28
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 131-м районе. Потери противника составили свыше 800 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял более 30 военнослужащих и технику, в том числе, иностранную. Кроме того, в районе города Волчанск уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены две атаки штурмовых групп бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 280 военнослужащих ВСУ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 112-й и 122-й бригадам теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 человек. Также разбиты четыре танка, машины пехоты, пусковая установка ЗРК "Стрела-10" и три гаубицы.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" громит формирования 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка. Потери противника составили свыше 110 человек.На Запорожском направлении потери в живой силе и технике понесли 65-я механизированная и 128-я горно-штурмовая бригады ВСУ. Они потеряли порядка 50 военнослужащих и технику.На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено почти четыре десятка военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Средствами ПВО в течение суток сбиты 21 украинский беспилотник, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия продолжит последовательно достигать цели специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУПредпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВОМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
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Украина несет тяжелые потери в зоне СВО

Более 800 солдат потеряли ВСУ за сутки боев - Минобороны

14:20 13.01.2024 (обновлено: 14:28 13.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 131-м районе. Потери противника составили свыше 800 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял более 30 военнослужащих и технику, в том числе, иностранную. Кроме того, в районе города Волчанск уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены две атаки штурмовых групп бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 280 военнослужащих ВСУ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 112-й и 122-й бригадам теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 человек. Также разбиты четыре танка, машины пехоты, пусковая установка ЗРК "Стрела-10" и три гаубицы.
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" громит формирования 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка. Потери противника составили свыше 110 человек.
На Запорожском направлении потери в живой силе и технике понесли 65-я механизированная и 128-я горно-штурмовая бригады ВСУ. Они потеряли порядка 50 военнослужащих и технику.
На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено почти четыре десятка военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Средствами ПВО в течение суток сбиты 21 украинский беспилотник, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.
Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия продолжит последовательно достигать цели специальной военной операции.
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