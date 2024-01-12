https://crimea.ria.ru/20240112/predpochli-zhizn-desyatki-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-v-zone-svo-1134156263.html

Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО

Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО

Еще 48 украинских военных приняли решения сохранить жизнь и сдались в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T18:02

2024-01-12T18:02

2024-01-12T18:02

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

купянск

всу (вооруженные силы украины)

пленные

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Еще 48 украинских военных приняли решения сохранить жизнь и сдались в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Неделей ранее в плен к российским военнослужащим сдались еще 13 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделюНесколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу ДнепраАрмия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине

купянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу