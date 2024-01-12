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Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО
Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО
Еще 48 украинских военных приняли решения сохранить жизнь и сдались в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T18:02
2024-01-12T18:02
2024-01-12T18:02
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
пленные
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Еще 48 украинских военных приняли решения сохранить жизнь и сдались в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Неделей ранее в плен к российским военнослужащим сдались еще 13 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация и ПВО России сбили два украинских самолета и вертолет за неделюНесколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу ДнепраАрмия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу
Предпочли жизнь: десятки украинских военных сдались в плен в зоне СВО
Еще 48 украинских боевиков сдались в плен в зоне СВО за неделю