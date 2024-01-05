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Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении
Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении
За неделю в зоне СВО в плен к российским военнослужащим сдались 13 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. За неделю в зоне СВО в плен к российским военнослужащим сдались 13 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении шли ожесточенные бои, силами группировки войск "Западная" было отражено 18 атак ВСУ.Потери противника на этом направлении – 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один "Leopard-2", 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, было уничтожено три склада боеприпасов и топлива ВСУ.В течение недели армия России наносила массированные удары по центрам принятия решений. Всего за неделю было нанесено более сорока групповых и один массированный удар, в результате которых были уничтожены объекты ВПК Украины, аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиковВзрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъектыВ Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ
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60
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, новые регионы россии, купянск, харьковская область, пленные
Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении

13 украинских боевиков сдались в плен на Купянском направлении

16:41 05.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. За неделю в зоне СВО в плен к российским военнослужащим сдались 13 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

"В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении", – информирует Telegram-канал оборонного ведомства.

На Купянском направлении шли ожесточенные бои, силами группировки войск "Западная" было отражено 18 атак ВСУ.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Потери противника на этом направлении – 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один "Leopard-2", 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, было уничтожено три склада боеприпасов и топлива ВСУ.
В течение недели армия России наносила массированные удары по центрам принятия решений. Всего за неделю было нанесено более сорока групповых и один массированный удар, в результате которых были уничтожены объекты ВПК Украины, аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы.
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