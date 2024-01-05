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Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении

Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении

За неделю в зоне СВО в плен к российским военнослужащим сдались 13 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T16:41

2024-01-05T16:41

2024-01-05T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. За неделю в зоне СВО в плен к российским военнослужащим сдались 13 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении шли ожесточенные бои, силами группировки войск "Западная" было отражено 18 атак ВСУ.Потери противника на этом направлении – 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один "Leopard-2", 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, было уничтожено три склада боеприпасов и топлива ВСУ.В течение недели армия России наносила массированные удары по центрам принятия решений. Всего за неделю было нанесено более сорока групповых и один массированный удар, в результате которых были уничтожены объекты ВПК Украины, аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиковВзрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъектыВ Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами для теробороны ВСУ

новые регионы россии

купянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, новые регионы россии, купянск, харьковская область, пленные