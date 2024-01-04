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Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты
Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты
После серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП. Об этом в четверг сообщает минэнерго... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T16:40
2024-01-04T16:40
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП. Об этом в четверг сообщает минэнерго Украины.Отмечается, что попадания зафиксированы в городе Кировоград (который киевские власти переименовали в Кропивницкий - ред.) - это областной центр.Утром в четверг сообщалось также о серии взрывов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. В Харькове была повреждена нежилая инфраструктура в центре города. Сообщалось и о поврежденном объекте в Никополе Днепропетровской области. Подконтрольные Киеву власти Херсонской области сообщали о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известноВ городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
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96
news.crimea@rian.ru
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украина, кировоградская область, кировоград, в мире, укрэнерго, новости, взрыв
Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты

В Кировоградской области Украины взрывами повреждены объекты энергетики

16:40 04.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП. Об этом в четверг сообщает минэнерго Украины.
Отмечается, что попадания зафиксированы в городе Кировоград (который киевские власти переименовали в Кропивницкий - ред.) - это областной центр.
"Поврежден один из объектов "Укрэнерго" в Кропивницком, также есть повреждения и на объекте "Кировоградоблэнерго". В результате обесточены воздушные линии, без напряжения осталась железная дорога", - сказано в сообщении.
Утром в четверг сообщалось также о серии взрывов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. В Харькове была повреждена нежилая инфраструктура в центре города. Сообщалось и о поврежденном объекте в Никополе Днепропетровской области. Подконтрольные Киеву власти Херсонской области сообщали о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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