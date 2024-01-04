https://crimea.ria.ru/20240104/vzryvy-v-kirovogradskoy-oblasti-ukrainy-povrezhdeny-energoobekty-1133984137.html

Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты

Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты

После серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП. Об этом в четверг сообщает минэнерго... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T16:40

2024-01-04T16:40

2024-01-04T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП. Об этом в четверг сообщает минэнерго Украины.Отмечается, что попадания зафиксированы в городе Кировоград (который киевские власти переименовали в Кропивницкий - ред.) - это областной центр.Утром в четверг сообщалось также о серии взрывов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. В Харькове была повреждена нежилая инфраструктура в центре города. Сообщалось и о поврежденном объекте в Никополе Днепропетровской области. Подконтрольные Киеву власти Херсонской области сообщали о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известноВ городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кировоградская область, кировоград, в мире, укрэнерго, новости, взрыв