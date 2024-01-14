https://crimea.ria.ru/20240114/800-boevikov-i-15-tankov-poteri-vsu-za-minuvshie-sutki-1134189972.html

800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки

800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2024

800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за минувшие сутки составили порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными и более 130 единиц вооружений РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T14:01

2024-01-14T14:01

2024-01-14T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за минувшие сутки составили порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными и более 130 единиц вооружений и военной техники, в том числе 15 танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям противника в районах Кисловки Харьковской области и Розовки Луганской Народной Республики.Потери украинской армии составили 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Червоной Дибровы ЛНР и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.В результате уничтожено более 80 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили три атаки ВСУ в районах Веселого, Новгородского и Невельского ДНР.Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены две артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Krab (Польша), АS-90 (Великобритания) и Panzerhaubitze 2000 (ФРГ), самоходная пушка Dana (Чехия), орудие М119 (США) и три гаубицы Д-30.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Елизаветовки ДНР. Потери украинских войск составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и шесть автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 (США), гаубица FH-70 (Великобритания), самоходная пушка Dana (Чехия) и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удары по живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах Степового, Вербового, Новопокровки, Работино и Пятихаток Запорожской области.Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 (США), самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 (Словакия) и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина несет тяжелые потери в зоне СВОГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУНедельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков

https://crimea.ria.ru/20240114/sklad-aviatsionnykh-boepripasov-vsu-porazhen-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1134189088.html

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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