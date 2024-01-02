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Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков
Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 715 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 80 единиц вооружений и военной техники,... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T14:09
2024-01-02T14:10
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 715 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 80 единиц вооружений и военной техники, включая семь танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.Также бойцы ВС РФ нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ в районах Петропавловки, Вишневого и Песчаного Харьковской области.В результате уничтожено порядка 115 боевиков, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Торского Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей и гаубица Д-30.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки, оперативно-тактическая авиация и артиллерия отразили атаку противника в районе Артемовского ДНР.Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям противника в районах Андреевки, Богдановки, Георгиевки, Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Общие потери украинских войск составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", самоходная гаубица "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 и противотанковая пушка "Рапира".В районах Лысовки и Желанного ДНР уничтожены склады с боеприпасами двух бригад ВСУ.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского ДНР.Суточные потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, две артиллерийские установки М109 "Paladin" и одна самоходка "Krab", самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20.Запорожское и Херсонское направленияРоссийские военнослужащие на Запорожском направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области, а также нанесли огневое поражение формированиям противника в районах Вербового и Работино Запорожской области.Потери украинских войск на этом направлении составили свыше 50 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и гаубицу Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтамРоссийские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУМинус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков

ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков и 84 единицы техники – Минобороны

14:09 02.01.2024 (обновлено: 14:10 02.01.2024)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 715 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 80 единиц вооружений и военной техники, включая семь танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское направление

Подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.
Также бойцы ВС РФ нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ в районах Петропавловки, Вишневого и Песчаного Харьковской области.
В результате уничтожено порядка 115 боевиков, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Торского Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей и гаубица Д-30.

Донецкое направление

Подразделения "Южной" группировки, оперативно-тактическая авиация и артиллерия отразили атаку противника в районе Артемовского ДНР.
Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям противника в районах Андреевки, Богдановки, Георгиевки, Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Общие потери украинских войск составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", самоходная гаубица "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 и противотанковая пушка "Рапира".
В районах Лысовки и Желанного ДНР уничтожены склады с боеприпасами двух бригад ВСУ.

Южно-Донецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского ДНР.
Суточные потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, две артиллерийские установки М109 "Paladin" и одна самоходка "Krab", самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20.

Запорожское и Херсонское направления

Российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области, а также нанесли огневое поражение формированиям противника в районах Вербового и Работино Запорожской области.
Потери украинских войск на этом направлении составили свыше 50 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и гаубицу Д-30.
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