https://crimea.ria.ru/20240101/vsu-nesut-sereznye-poteri-v-zone-spetsoperatsii--svodka-po-frontam-1133949375.html

ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам

ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам - РИА Новости Крым, 01.01.2024

ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации почти 700 украинских военных за сутки, уничтожили десятки единиц боевой техники и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T16:23

2024-01-01T16:23

2024-01-01T16:23

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации почти 700 украинских военных за сутки, уничтожили десятки единиц боевой техники и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Купянское направлениеАктивными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Краснолиманское направлениеСилами группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Донецкое направление Военнослужащими "Южной" группировки во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесены удары по живой силе и технике противника у населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны.Южно-Донецкое направлениеДействиями подразделений группировки "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.Кроме того, у Новомихайловки разбита украинская диверсионно-разведывательная группа."Суточные потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в ведомстве.Запорожское и Херсонское направленияРоссийская группировка войск успешно поразила военных из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли здесь свыше 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотников в Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области.Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 реактивных снарядов и HIMARS и "Ураган".

https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html

https://crimea.ria.ru/20240101/putin-otsenil-situatsiyu-v-zone-svo-1133947991.html

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