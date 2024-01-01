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ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам
ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам - РИА Новости Крым, 01.01.2024
ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации почти 700 украинских военных за сутки, уничтожили десятки единиц боевой техники и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T16:23
2024-01-01T16:23
2024-01-01T16:23
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации почти 700 украинских военных за сутки, уничтожили десятки единиц боевой техники и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Купянское направлениеАктивными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Краснолиманское направлениеСилами группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Донецкое направление Военнослужащими "Южной" группировки во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесены удары по живой силе и технике противника у населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны.Южно-Донецкое направлениеДействиями подразделений группировки "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.Кроме того, у Новомихайловки разбита украинская диверсионно-разведывательная группа."Суточные потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в ведомстве.Запорожское и Херсонское направленияРоссийская группировка войск успешно поразила военных из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли здесь свыше 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотников в Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области.Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 реактивных снарядов и HIMARS и "Ураган".
https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам
Минобороны: российские военные уничтожили в зоне СВО еще 685 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации почти 700 украинских военных за сутки, уничтожили десятки единиц боевой техники и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
Купянское направление
Активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении.
Краснолиманское направление
Силами группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Донецкое направление
Военнослужащими "Южной" группировки во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесены удары по живой силе и технике противника у населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
Ликвидировано более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны.
Южно-Донецкое направление
Действиями подразделений группировки "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
Кроме того, у Новомихайловки разбита украинская диверсионно-разведывательная группа.
"Суточные потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили в ведомстве.
Запорожское и Херсонское направления
Российская группировка войск успешно поразила военных из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли здесь свыше 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей.
"Также за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в ведомстве.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотников в Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также за минувшие сутки уничтожены более 20 реактивных снарядов и HIMARS и "Ураган".