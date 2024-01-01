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Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ
Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ
Российская группировка сил "Восток" в течение прошедших суток пресекла 11 попыток ротации подразделений ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:11
2024-01-01T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российская группировка сил "Восток" в течение прошедших суток пресекла 11 попыток ротации подразделений ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.На Южно-Донецком направлении мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 127 бригады теробороны в районе Приютного, нанесли огневое поражение живой силе 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами уничтожены гаубица иностранного производства FН-70, гаубица "Мста-Б" и Д-30. "Потери противника в живой силе составили до 100 военнослужащих убитыми и раненными, а также два автомобиля", - подытожил Гордеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за суткиЧем ответит Россия на "ультиматум" КиеваВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ

Российская группировка сил "Восток" за сутки пресекла 11 попыток ротации подразделений ВСУ

14:11 01.01.2024
 
© Министерство обороны РФСВО
СВО
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российская группировка сил "Восток" в течение прошедших суток пресекла 11 попыток ротации подразделений ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
На Южно-Донецком направлении мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 127 бригады теробороны в районе Приютного, нанесли огневое поражение живой силе 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.
"За сутки пресечены одиннадцать попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного", - говорится в сообщении.
В ходе контрбатарейной борьбы барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами уничтожены гаубица иностранного производства FН-70, гаубица "Мста-Б" и Д-30.
"Потери противника в живой силе составили до 100 военнослужащих убитыми и раненными, а также два автомобиля", - подытожил Гордеев.
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