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ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации

ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 30.12.2023

ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации

ВСУ за минувшие сутки предприняли девять провальных атак на трех направлениях, при этом потеряли свыше 660 военнослужащих на разных участках боев в зоне СВО. Об РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T15:34

2023-12-30T15:34

2023-12-30T15:34

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки предприняли девять провальных атак на трех направлениях, при этом потеряли свыше 660 военнослужащих на разных участках боев в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Обе атаки ВСУ, предпринятые силами штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка в ДНР были отражены российскими войсками во взаимодействии с авиацией и артиллерией.Также были поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства.Порядка 115 военнослужащих ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении, где армия России нанесла огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного в ДНР.В ходе боев в этих районах были уничтожены две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ противника.Около 100 военнослужащих украинские войска потеряли в попытке атаковать на Краснолиманском направлении."Подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества", – уточнили в Минобороны.Еще около 100 боевиков выбыли из рядов ВСУ по итогам боев на Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях.Поражена живая сила и техника противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны (в районах Берестового и Песчаного в Харьковской области), а также 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ (под Работино в Запорожской области).Кроме того, поражены хранилища горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и под Чернобаевкой на Херсонщине. Читайте также на РИА Новости Крым:Киеву пора готовиться к самым плохим новостям – Небензя У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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