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Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T21:31
2024-05-06T21:31
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украина
мобилизация на украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно.Позднее Орбан предположил, что украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологВо сколько Украина обойдется странам ЕС
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РИА Новости Крым
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венгрия, новости, украина, мобилизация на украине, политика
Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста

Венгрия не отправит граждан Украины призывного возраста на смерть – вице-премьер

21:31 06.05.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV.
"Венгрия не будет выдавать Украине тех, кто бежал к нам. Мы не выясняем, подлежит ли человек, по мнению украинцев, призыву или нет. Основываясь на элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", – приводит слова Шемьена портал ATV.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно.
Позднее Орбан предположил, что украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования.
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