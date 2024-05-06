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Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста

Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста

Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T21:31

2024-05-06T21:31

2024-05-06T21:31

венгрия

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мобилизация на украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно.Позднее Орбан предположил, что украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологВо сколько Украина обойдется странам ЕС

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, новости, украина, мобилизация на украине, политика