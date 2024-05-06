https://crimea.ria.ru/20240506/inauguratsiya-prezidenta-putina-chto-proizoydet-posle-1136885644.html

Инаугурация президента Путина: что произойдет после

Инаугурация президента Путина: что произойдет после - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Инаугурация президента Путина: что произойдет после

7 мая 2024 года пройдет инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Таким... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T21:46

2024-05-06T21:46

2024-05-06T21:46

владимир путин (политик)

россия

конституция россии

инаугурация

москва

большой кремлевский дворец

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7 мая 2024 года пройдет инаугурация президента России, который победил на выборах главы государства 17 марта 2024 года с результатом в 87,28% голосов. Таким образом, Владимир Путин вступит в должность на пятый выборный срок на шестилетний период, который определен ст. 82 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года.Что такое инаугурация и зачем она нужнаЗнаковый момент торжественной процедуры вступления избранного президента в должность – присяга главы государства на Конституции.Президент присягает на верность народу России, клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Основной закон Российской Федерации, защищать суверенитет, независимость, безопасность и целостность государства.При проведении инаугурации используют символы президентской власти – штандарт и знак президента России и специальный печатный экземпляр Конституции: на него будущий глава государства кладет правую руку при произнесении присяги.Уже почти 25 лет церемонии инаугурации президента проводят в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. На торжество приглашают высокопоставленных гостей. В 2018 году таких было около пяти тысяч человек.Инаугурация обычно начинается в полдень. Посмотреть ее россиянам можно с помощью телевизионной или интернет-трансляции.После инаугурации новый президентский срок начнется официально.Формирование кабинета министров РоссииСогласно ст. 116 Конституции, правительство РФ во главе с премьер-министром в связи с инаугурацией складывают свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.Затем Государственная Дума рассматривает вопрос назначения председателя правительства. Его кандидатура должна быть внесена президентом Российской Федерации в течение двух недель после инаугурации. После утверждения большинством голосов от конституционного числа депутатов (не менее 226 человек), кандидатура премьера утверждается президентом.В течение недели после этого срока председатель правительства представляет главе государства свои предложения по структуре и составу кабинета министров и по структуре федеральных органов исполнительной власти. Она утверждается указом президента РФ.После этого премьер-министр предлагает президенту кандидатуры заместителей председателя правительства и министров. Президент утверждает их на соответствующих должностях.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, конституция россии, инаугурация, москва, большой кремлевский дворец