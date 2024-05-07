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От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.05.2024
От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T00:01
2024-05-07T00:01
2024-05-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +20...+22.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем температура воздуха от +18 до +21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник прохладно и малооблачно
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на побережье до +11 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2, днем +18…+22 градуса, в горах +11…+16", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем температура воздуха от +18 до +21.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.