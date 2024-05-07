https://crimea.ria.ru/20240507/ot-zamorozkov-do-22-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1137088392.html

От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник

От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.05.2024

От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T00:01

2024-05-07T00:01

2024-05-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +20...+22.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем температура воздуха от +18 до +21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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