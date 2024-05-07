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От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.05.2024
От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T00:01
2024-05-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +20...+22.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем температура воздуха от +18 до +21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник прохладно и малооблачно

00:01 07.05.2024
 
© РИА Новости КрымВ Керчи расцвела сакура
В Керчи расцвела сакура - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на побережье до +11 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2, днем +18…+22 градуса, в горах +11…+16", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17…+19 градусов.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем температура воздуха от +18 до +21.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01От заморозков до +22: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
22:12Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
22:08Движение по Крымскому мосту открыто
22:03Главное за день: 6 мая
21:46Инаугурация президента Путина: что произойдет после
21:35В Севастополе остановили работу морского транспорта
21:31Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
21:18Крымский мост закрыт
21:10Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
20:54В Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведения
20:30Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом
20:11В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила"
19:52Заставила себя жить: как вдова бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером
19:31Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений Макрона
19:10COVID-19 пошел на спад: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
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