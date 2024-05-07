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Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму
Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму
Музей-заповедник "Судакская крепость" на юго-восточном побережье Крыма готов к летнему курортному сезону, те или иные реставрационные работы там происходят... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T06:04
2024-05-07T06:21
судак
константин подсевалов
судакская крепость
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реставрация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Музей-заповедник "Судакская крепость" на юго-восточном побережье Крыма готов к летнему курортному сезону, те или иные реставрационные работы там происходят практически постоянно. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Константин Подсевалов.Генуэзская крепость в Судаке является одним из символов Крыма и популярным туристическим объектом. Ежегодно ее посещают более 400 тысяч человек. Крепость лучше всего сохранилась до наших времен из генуэзских укреплений в Крыму. Первые упоминания о крепости Сугдея (Судак) относятся к 212 году. После того, как Крым вошел в состав Византийской империи, здесь появились первые укрепления, датируемые VI-VII веками.В X-ХIII веках город пережил пик развития, став значительным торговым центром Таврики и всего Северного Причерноморья. В XIV веке генуэзцы вытеснили отсюда золотоордынцев, управлявших крепостью.В 1475 году крепость была захвачена турками. В 1771 году в город без боя вошел отряд российских войск.Сейчас территория крепости является музеем-заповедником "Судакская крепость". Из архитектурных сооружений X-XV веков здесь сохранились оборонительные стены, башни Дозорная (Девичья) и Астагуэрра (Портовая), Консульский замок, мечеть, храмы Двенадцати апостолов и католического собора Девы Марии, а также остатки городской застройки и приморское укрепление VI века. В музее-заповеднике расположены более 60 объектов культурного наследия: башни, куртины (участки стен между башнями), храмы, цистерны, оборонный вал, казармы.В 2017 году в Судакской крепости произвели первые более чем за четверть века масштабные плановые реставрационные работы.
https://crimea.ria.ru/20240506/blagoustroystvo-belogorskogo-rayona--gde-provedut-kapremont-1137027358.html
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судак, константин подсевалов, судакская крепость, памятники крыма, новости крыма, крым, история, реставрация
Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму

Реставрационные работы в Судакской крепости в Крыму проходят практически постоянно

06:04 07.05.2024 (обновлено: 06:21 07.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Музей-заповедник "Судакская крепость" на юго-восточном побережье Крыма готов к летнему курортному сезону, те или иные реставрационные работы там происходят практически постоянно. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Константин Подсевалов.

"Насколько я знаю, что на этом объекте постоянно происходят какие-то реставрационные работы, они практически не останавливаются, потому что крепость нужно поддерживать в том состоянии, в каком она была в XVI веке. Не открою тайну, если скажу, что на побережье было много генуэзских крепостей, но лучше всего она сохранилась в Судаке, и нужно постоянно поддерживать ее в том первозданном виде, в котором она есть", – сказал градоначальник.

Генуэзская крепость в Судаке является одним из символов Крыма и популярным туристическим объектом. Ежегодно ее посещают более 400 тысяч человек. Крепость лучше всего сохранилась до наших времен из генуэзских укреплений в Крыму. Первые упоминания о крепости Сугдея (Судак) относятся к 212 году. После того, как Крым вошел в состав Византийской империи, здесь появились первые укрепления, датируемые VI-VII веками.
В X-ХIII веках город пережил пик развития, став значительным торговым центром Таврики и всего Северного Причерноморья. В XIV веке генуэзцы вытеснили отсюда золотоордынцев, управлявших крепостью.
В 1475 году крепость была захвачена турками. В 1771 году в город без боя вошел отряд российских войск.
Сейчас территория крепости является музеем-заповедником "Судакская крепость". Из архитектурных сооружений X-XV веков здесь сохранились оборонительные стены, башни Дозорная (Девичья) и Астагуэрра (Портовая), Консульский замок, мечеть, храмы Двенадцати апостолов и католического собора Девы Марии, а также остатки городской застройки и приморское укрепление VI века. В музее-заповеднике расположены более 60 объектов культурного наследия: башни, куртины (участки стен между башнями), храмы, цистерны, оборонный вал, казармы.
В 2017 году в Судакской крепости произвели первые более чем за четверть века масштабные плановые реставрационные работы.
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СудакКонстантин ПодсеваловСудакская крепостьПамятники КрымаНовости КрымаКрымИсторияРеставрация
 
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