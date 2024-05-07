https://crimea.ria.ru/20240507/v-sevastopolenergo-predupredili-o-massovom-otklyuchenii-sveta-vo-vtornik-1137086809.html

В Севастопольэнерго предупредили о массовом отключении света во вторник

В Севастопольэнерго предупредили о массовом отключении света во вторник - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Севастопольэнерго предупредили о массовом отключении света во вторник

Севастопольэнерго предупреждает о массовом кратковременном отключении света для абонентов на 40 улицах города и в нескольких населенных пунктов пригорода... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T06:37

2024-05-07T06:37

2024-05-07T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Севастопольэнерго предупреждает о массовом кратковременном отключении света для абонентов на 40 улицах города и в нескольких населенных пунктов пригорода Севастополя. Отлучения произойдут в первой половине вторника 7 мая, сообщили в пресс-службе предприятия.Так с 9 до 12 часов от электроснабжения отключат абонентов по адресу улица Тараса Шевченко, 20.В период с 9 до 17 часов на час-полтора отключат от электроснабжения абонентов на улице Людмилы Павличенко 8, Советская 22, 28, 37-41, Суворова 19, Фрунзе 11/1, Советская 37, 9-го Января 10-46, переулок Галицкий 1-11, спуск Петровский 1-22, улицы Пластунская 1-12, Хрущева 2-21, 2-я линия Бомбор 5, Лазаревская 34-А и 34, Якутская 1-10, Углицкая 48-50, Героев Севастополя 22-А и 20-36, переулок Углицкий 1-5, улица Комсомольская 3-27, переулок Арабатский 1-11, тупик Вагонный 1-8, улицы Горького 11-14, Надеждинцев 4-12, Пляжная 1-22, Причальная 1-21, Розы Люксембург 2-20, Чесменская 22, переулок Яличный 1-10, улицы Рабочая 11, Карла Либкнехта 39-50, Героев Севастополя 25, Матвея Воронина 78-94 и 65-67, Закамчатская 1-26, Арсенальная 1-23, Могилевская 1-18, Модлинская 1-24, Томская 11-42, Черниговская 2-10, Килевая 2-21, Муромская 53, а также улицах Генерала Саймонова и Горпищенко.В этот же промежуток отключения света пройдут в селах Терновка и Черноречье. А также в садовых товариществах "Вега", "Эллада-1", "Вагонник", "Икар-3", "Ригель", в совхозе "Софьи Перовской" и ЗАО "С. Перовской".

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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