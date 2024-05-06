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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T22:12
2024-05-06T22:17
морской транспорт
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новости крыма
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паромы и катера в севастополе
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе-герое закрыли в 21:32, запрет действовал более получаса. О причинах не сообщалось.
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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морской транспорт, новости, новости крыма, севастополь, паромы и катера в севастополе, логистика, департамент транспорта севастополя
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет работу

22:12 06.05.2024 (обновлено: 22:17 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Рейд в городе-герое закрыли в 21:32, запрет действовал более получаса. О причинах не сообщалось.
 
Морской транспортНовостиНовости КрымаСевастопольПаромы и катера в СевастополеЛогистикаДепартамент транспорта Севастополя
 
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