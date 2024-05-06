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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T22:12
2024-05-06T22:12
2024-05-06T22:17
морской транспорт
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департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе-герое закрыли в 21:32, запрет действовал более получаса. О причинах не сообщалось.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет работу
22:12 06.05.2024 (обновлено: 22:17 06.05.2024)