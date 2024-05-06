https://crimea.ria.ru/20240506/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovlyaet-rabotu-1137090461.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T22:12

2024-05-06T22:12

2024-05-06T22:17

морской транспорт

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логистика

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение морского транспорта, сообщили в городском дептрансе.Рейд в городе-герое закрыли в 21:32, запрет действовал более получаса. О причинах не сообщалось.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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