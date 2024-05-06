https://crimea.ria.ru/20240506/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto-1137037614.html
Движение по Крымскому мосту открыто
Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Движение по Крымскому мосту открыто
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T22:08
2024-05-06T22:08
2024-05-06T22:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение было ограничено в 21:17, запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. В таких случаях власти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб транспортной безопасности. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту открыто
Открыто движение транспорта по Крымскому мосту
22:08 06.05.2024 (обновлено: 22:12 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Движение было ограничено в 21:17, запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. В таких случаях власти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб транспортной безопасности. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
.