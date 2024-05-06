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Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Движение по Крымскому мосту открыто
Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Движение по Крымскому мосту открыто
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T22:08
2024-05-06T22:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
тамань
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение было ограничено в 21:17, запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. В таких случаях власти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб транспортной безопасности. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту открыто

Открыто движение транспорта по Крымскому мосту

22:08 06.05.2024 (обновлено: 22:12 06.05.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.

Движение было ограничено в 21:17, запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. В таких случаях власти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб транспортной безопасности. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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