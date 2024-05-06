https://crimea.ria.ru/20240506/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto-1137037614.html

Движение по Крымскому мосту открыто

Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Движение по Крымскому мосту открыто

Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T22:08

2024-05-06T22:08

2024-05-06T22:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение было ограничено в 21:17, запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. В таких случаях власти Крыма просят водителей и пассажиров с пониманием относиться к временным неудобствам, а также соблюдать указания сотрудников служб транспортной безопасности. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край