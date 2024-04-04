https://crimea.ria.ru/20240404/armiya-rossii-porazila-sklad-boepripasov-i-punkt-inostrannykh-naemnikov-vsu-1136283259.html
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:27
2024-04-04T14:27
2024-04-04T14:35
министерство обороны рф
харьковская область
новости сво
вооруженные силы россии
иностранные наемники всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_312c24af3c9ad987a067e96fbd8f791d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах", - сказано в сообщении.Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.Накануне взвод реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск из РСЗО "Ураган" уничтожил важный для ВСУ стратегический узел - железнодорожный мост по которому боевики снабжали свои подразделения на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях оружием и боеприпасами.
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:0:1654:1240_1920x0_80_0_0_8a1bfadb3bbf8fbd506bcede79e812f9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, потери всу
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
Слад боеприпасов и пункт дислокации наемников ВСУ уничтожены в Харьковской области
14:27 04.04.2024 (обновлено: 14:35 04.04.2024)