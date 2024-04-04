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Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ
Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:27
2024-04-04T14:35
министерство обороны рф
харьковская область
новости сво
вооруженные силы россии
иностранные наемники всу
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах", - сказано в сообщении.Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.Накануне взвод реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск из РСЗО "Ураган" уничтожил важный для ВСУ стратегический узел - железнодорожный мост по которому боевики снабжали свои подразделения на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях оружием и боеприпасами.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, потери всу
Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ

Слад боеприпасов и пункт дислокации наемников ВСУ уничтожены в Харьковской области

14:27 04.04.2024 (обновлено: 14:35 04.04.2024)
 
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Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах", - сказано в сообщении.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.
Накануне взвод реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск из РСЗО "Ураган" уничтожил важный для ВСУ стратегический узел - железнодорожный мост по которому боевики снабжали свои подразделения на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях оружием и боеприпасами.
 
Министерство обороны РФХарьковская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииИностранные наемники ВСУПотери ВСУ
 
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