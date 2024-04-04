https://crimea.ria.ru/20240404/armiya-rossii-porazila-sklad-boepripasov-i-punkt-inostrannykh-naemnikov-vsu-1136283259.html

Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ

Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Армия России поразила склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:27

2024-04-04T14:27

2024-04-04T14:35

министерство обороны рф

харьковская область

новости сво

вооруженные силы россии

иностранные наемники всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_312c24af3c9ad987a067e96fbd8f791d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и уничтожили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах", - сказано в сообщении.Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили и уничтожили заминированный схрон украинских боевиков с западным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.Накануне взвод реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск из РСЗО "Ураган" уничтожил важный для ВСУ стратегический узел - железнодорожный мост по которому боевики снабжали свои подразделения на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях оружием и боеприпасами.

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, потери всу