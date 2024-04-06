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Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве
Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве
В ночь на субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. О... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T09:19
2024-04-06T09:21
украина
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кривой рог
хмельницкая область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. О последствиях рассказали местные власти и СМИ.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий.В Одессе после работы украинской ПВО взрывной волной повреждены строения в прибрежной зоне, заявил глава Одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.В киевской области повреждено предприятие в поселке городского типа Макарове.Также ночью гремели взрывы в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, Хмельницкой области, а также в городе Никополь Днепропетровской области. В Херсоне зафиксировано попадание в здание одного из предприятий - там вспыхнул пожар.В Никополе повреждены линии электропередачи.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 населенных пунктов обесточены на УкраинеВ Харькове полностью остановилось метроЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, киевская область, одесса, харьков, харьковская область, днепропетровская область, кривой рог, хмельницкая область, запорожье, херсон, николаевская область, в мире, новости
Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве

Серия взрывов прогремела в семи областях Украины - повреждены предприятия

09:19 06.04.2024 (обновлено: 09:21 06.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. О последствиях рассказали местные власти и СМИ.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий.
"В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены ряд административных зданий", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
В Одессе после работы украинской ПВО взрывной волной повреждены строения в прибрежной зоне, заявил глава Одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.
В киевской области повреждено предприятие в поселке городского типа Макарове.
"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил Макаровский председатель Вадим Токарь в эфире украинского телеканала.
Также ночью гремели взрывы в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, Хмельницкой области, а также в городе Никополь Днепропетровской области.
В Херсоне зафиксировано попадание в здание одного из предприятий - там вспыхнул пожар.
В Никополе повреждены линии электропередачи.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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УкраинаВзрывКиевская областьОдессаХарьковХарьковская областьДнепропетровская областьКривой РогХмельницкая областьЗапорожьеХерсонНиколаевская областьВ миреНовости
 
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