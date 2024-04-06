https://crimea.ria.ru/20240406/vzryvy-progremeli-v-kharkove-odesse-i-kieve-1136325048.html

Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве

Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве

В ночь на субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. О... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T09:19

2024-04-06T09:19

2024-04-06T09:21

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хмельницкая область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. О последствиях рассказали местные власти и СМИ.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий.В Одессе после работы украинской ПВО взрывной волной повреждены строения в прибрежной зоне, заявил глава Одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер.В киевской области повреждено предприятие в поселке городского типа Макарове.Также ночью гремели взрывы в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, Хмельницкой области, а также в городе Никополь Днепропетровской области. В Херсоне зафиксировано попадание в здание одного из предприятий - там вспыхнул пожар.В Никополе повреждены линии электропередачи.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 населенных пунктов обесточены на УкраинеВ Харькове полностью остановилось метроЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт

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николаевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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