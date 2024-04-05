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Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине
Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине
Более 400 населенных пунктов обесточены в семи областях Украины из-за аварий на сетях и неисправности оборудования. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T13:58
2024-04-05T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 400 населенных пунктов обесточены в семи областях Украины из-за аварий на сетях и неисправности оборудования. Об этом сообщает "Укрэнерго".Наибольшие сложности с подачей энергетики наблюдаются в Одесской области из-за неисправности оборудования и на Харьковщине – из-за технического повреждения в сетях облэнерго.Уточняется, что в Харьковской области с 5:40 действуют графики почасовых отключений. С 7 утра в городе и области применены аварийные отключения из-за технологической аварии в сетях облэнерго.Утором Харьковский метрополитен сообщил о временной приостановке работы метро. Причины и время восстановления работы подземки не уточнялись.Накануне в Харькове была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.Ранее мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики. Он назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией "крайне тяжелой".2 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что компания утратила 80% собственных генерирующих мощностей, пять из шести станций получили серьезные повреждения. Гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что летом Украину ожидает дефицит электроэнергии.29 марта в компании "Укрэнерго" сообщили о значительном повреждении тепловых и гидроэлектростанций, а также других объектов энергетики в центральных и западных регионах Украины. Это произошло после серии взрывов, которые прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областяхВзрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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украина, новости, укрэнерго, харьков, одесса, дтэк, сумская область, днепропетровск, днепропетровская область
Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине

Около 500 тысяч абонентов обесточено на Украине - аварии в сетях и на оборудовании

13:58 05.04.2024 (обновлено: 14:12 05.04.2024)
 
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи
Рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи
© OLEKSANDR GIMANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 400 населенных пунктов обесточены в семи областях Украины из-за аварий на сетях и неисправности оборудования. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Наибольшие сложности с подачей энергетики наблюдаются в Одесской области из-за неисправности оборудования и на Харьковщине – из-за технического повреждения в сетях облэнерго.
"Обесточены 408 населенных пунктов в Харьковской, Одесской, Сумской, Днепропетровской, а также на подконтрольной киевским властям части Донецкой, Запорожский и Херсонской областей", – сказан в сообщении.
Уточняется, что в Харьковской области с 5:40 действуют графики почасовых отключений. С 7 утра в городе и области применены аварийные отключения из-за технологической аварии в сетях облэнерго.
"Всего по состоянию на утро в регионе было обесточено около 550 тысяч потребителей, частично остановлена работа электротранспорта. Продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье", – добавили в ведомстве.
Утором Харьковский метрополитен сообщил о временной приостановке работы метро. Причины и время восстановления работы подземки не уточнялись.
Накануне в Харькове была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.
Ранее мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики. Он назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией "крайне тяжелой".
2 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что компания утратила 80% собственных генерирующих мощностей, пять из шести станций получили серьезные повреждения. Гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что летом Украину ожидает дефицит электроэнергии.
29 марта в компании "Укрэнерго" сообщили о значительном повреждении тепловых и гидроэлектростанций, а также других объектов энергетики в центральных и западных регионах Украины. Это произошло после серии взрывов, которые прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
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УкраинаНовостиУкрэнергоХарьковОдессаДТЭКСумская областьДнепропетровскДнепропетровская область
 
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