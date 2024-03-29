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Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях
Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях
Объекты энергетической и критической инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщают главы местных администраций. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T10:58
2024-03-29T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Объекты энергетической и критической инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщают главы местных администраций.В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получил объект критической инфраструктуры. Информация размещена в Telegram-канале назначенного украинскими властями главы областной военной администрации Александра Прокудина.В Черкасской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram написал глава областной военной администрации Игорь Табурец.Ранее украинские СМИ и паблики сообщали, что в ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром в пятницу прогремели мощные взрывы. Есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области. Также ночные взрывы гремели в Киевской, Полтавской, Черкасской областях, в Хмельницкой области в западной части Украины, к утру - в Ивано-Франковской.Компания "Укрэнерго" разместила информацию, что повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. В Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление энергообъектов на Украине займет 2-2,5 годаГрупповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанция
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украина, новости сво, херсонская область, черкасская область, новости, взрыв
Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях

Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях Украины

10:58 29.03.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Объекты энергетической и критической инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщают главы местных администраций.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получил объект критической инфраструктуры. Информация размещена в Telegram-канале назначенного украинскими властями главы областной военной администрации Александра Прокудина.
"Зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, сотовую башню", - написал Прокудин.
В Черкасской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram написал глава областной военной администрации Игорь Табурец.
Ранее украинские СМИ и паблики сообщали, что в ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром в пятницу прогремели мощные взрывы. Есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области. Также ночные взрывы гремели в Киевской, Полтавской, Черкасской областях, в Хмельницкой области в западной части Украины, к утру - в Ивано-Франковской.
Компания "Укрэнерго" разместила информацию, что повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. В Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений.
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УкраинаНовости СВОХерсонская областьЧеркасская областьНовостиВзрыв
 
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