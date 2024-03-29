https://crimea.ria.ru/20240329/obekty-infrastruktury-povrezhdeny-v-cherkasskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1136126892.html

Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях

Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях

Объекты энергетической и критической инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщают главы местных администраций. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T10:58

2024-03-29T10:58

2024-03-29T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Объекты энергетической и критической инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщают главы местных администраций.В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получил объект критической инфраструктуры. Информация размещена в Telegram-канале назначенного украинскими властями главы областной военной администрации Александра Прокудина.В Черкасской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram написал глава областной военной администрации Игорь Табурец.Ранее украинские СМИ и паблики сообщали, что в ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром в пятницу прогремели мощные взрывы. Есть повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области. Также ночные взрывы гремели в Киевской, Полтавской, Черкасской областях, в Хмельницкой области в западной части Украины, к утру - в Ивано-Франковской.Компания "Укрэнерго" разместила информацию, что повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. В Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление энергообъектов на Украине займет 2-2,5 годаГрупповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, херсонская область, черкасская область, новости, взрыв